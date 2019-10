McDonald’s va recaser ses 43 employés

L’émotion est encore perceptible dans le quartier de la Servette, suite à l’annonce d’évacuation des habitants et des commerçants situés aux numéros 89, 91 et 93 de la rue du même nom. Migros s’est engagé à replacer les 35 personnes et six étudiants travaillant dans son supermarché. McDonald’s annonce aujourd’hui vouloir replacer les 43 employés de son restaurant.

«Nous avons informé nos collaborateurs en toute transparence. Ces derniers seront employés dans d’autres restaurants McDonald’s des environs», assure Béatrice Montserrat, porte-parole du géant du fast-food. Cela fait plus de vingt ans que cette enseigne est située à l’angle des rues de la Servette, avenue Wendt.

Mais McDonald’s s’est tout de suite plié à l’ordre de fermeture: «La sécurité de nos hôtes et de nos collaborateurs, ajoute Béatrice Montserrat, est pour nous la priorité absolue.»

En revanche, cette chaîne de restaurants n’a pas souhaité donner d’informations sur son manque à gagner estimé, sur la durée de son bail ou encore sur ses intentions de réclamer au propriétaire, la société zurichoise Great Swiss Stores, des dommages et intérêts.

Tout comme Migros, McDonald’s a les moyens d’amortir le choc de ce type d’événement. L’enseigne américaine exploite onze restaurants et regroupe près de 700 salariés à Genève. Sur le plan national, elle gère 169 points de vente, occupe 7500 personnes et a réalisé, l’an dernier, un chiffre d’affaires de 760 millions de francs.

Les autres commerçants touchés n’ont pas cette taille, mis à part Denner, qui a aussi dû fermer son magasin situé au 89, rue de la Servette. L’une après l’autre, les arcades baissent le rideau.

Mais deux bâtiments abritent aussi des professionnels de la santé. On y trouve un cabinet dentaire, des médecins, une podologue. Une interniste dévie sa clientèle vers le Centre médical de la Servette, tout comme un autre praticien.

«C’est comme si le ciel nous était tombé sur la tête», résume un de ces professionnels. Du jour au lendemain, ces praticiens doivent s’organiser dans l’urgence. Et trouver des solutions pour les personnes âgées qui avaient planifié des rendez-vous, parfois depuis longtemps.

Dans le quartier, habitants, voisins, commerçants, clients mais aussi patients attendent avec anxiété d’obtenir de plus amples informations sur la suite.