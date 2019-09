Mauro Poggia tacle Pierre Maudet sur les postes à l'État

C'est dit ce matin sur le ton de l'humour par Mauro Poggia, mais c'est grinçant. Samedi, dans la «Tribune de Genève», Pierre Maudet avait mis en doute les orientations budgétaires du Conseil d'État pour 2020 et donné en exemple l'engagement d'un seul policier dans le département de son collègue Mauro Poggia, alors que celui-ci embauchera au total 104 personnes supplémentaires... Cette remarque a déclenché un tir de barrage.

La riposte du magistrat

«Je voulais le garder pour la bonne bouche, mais Pierre l’a découvert avant tout le monde! persifle mardi matin le magistrat MCG sur les réseaux. Oui, je dois l’avouer, puisqu’il est de bon ton de se mettre à table, j’ai trouvé le moyen de résoudre tous les problèmes de sous-effectifs de la police genevoise avec...un seul policier ! Mais pas n’importe lequel: il se nomme ROBOCOP.»

L'élu liste alors les postes supplémentaires pour le renforcement de la police (15), pour la Brigade des armes et de la sécurité privée (3), pour la cybercriminalité (2), pour la Brigade judiciaire (6), pour les renforts administratifs (11), sans parler des postes pour la détention (62) ou l’Office cantonal de la population (15).

Et de terminer, toujours sur le même ton: «Ces postes ne servaient qu’à brouiller les pistes. C’était sans compter sur la perspicacité et l’instinct de fin limier de mon bien dévoué collègue, qui ne recule devant aucun sacrifice personnel pour faire avancer la cause de l’intérêt public. Chapeau bas! Il y a la forme, et il y a le fond. Encore faut-il ne pas le toucher.»

Guerre des chiffres

Le conseiller d'État ironise, mais qui a raison? À la page 471 du projet de budget, on trouve le décompte des postes créés à l'État. Le département de l'édile MCG y est crédité de 104 places de travail en tout: 103,3 dans le personnel administratif et technique et... un dans le personnel policier, comme le soulignait Pierre Maudet...

Dans les faits, cela veut dire que l'essentiel des effectifs mentionnés par Mauro Poggia a été comptabilisé dans les postes administratifs et techniques. Par ailleurs, une maniclette complexe dissimule le nombre réel de postes de policiers supplémentaires engagés en 2020: 16,5, sur la base d'une dotation budgétaire complémentaire déjà votée et comptabilisée en 2019...

Au DIP, également égratigné par Pierre Maudet, la riposte est la même: un certain nombre des 98,9 postes administratifs et techniques supplémentaires, octroyés aux côtés des 98 postes d'enseignement, seraient en réalité en «front office», soit en contact avec les élèves.

Alors? Alors, la guerre des mots bat son plein. Les départements épinglent le caractère caricatural des remarques de l'élu PLR. Ils soulignent que leurs explications, l'élu les connaît parfaitement. Reste que celui-ci est inattaquable quand il relève que 412 nouveaux postes seront bien créés dans l'administration en 2020, en très nette hausse par rapport à 2018 (326 postes à plein temps en plus dans l'administration) et 2017 (253), preuve que le Conseil d'État n'a guère appuyé sur le frein.

«Nous avons le sens de l’humour, et nous sommes capables de faire la part des choses», explique Mauro Poggia sur les réseaux en évoquant les relations au sein du gouvernement. Reste à voir si le parlement, désormais saisi du budget, partagera l'humour de l'Exécutif.