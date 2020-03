Mauro Poggia appelle «au calme et à la responsabilité»

L’épidémie de coronavirus continue de progresser rapidement. Chaque jour dans le canton, environ 90 nouvelles personnes sont testées positives au Covid-19. En tout, 319 malades ont été identifiés à Genève. Ils sont suivis en ambulatoire pour la plupart, mais 63 patients sont hospitalisés. Dix d’entre eux ont besoin de soins intensifs (9 sont intubés). Voici les chiffres livrés mardi par le médecin cantonal Jacques-André Romand lors de la conférence de presse donnée avec le conseiller d’État Mauro Poggia.

Le magistrat souligne que la jeunesse n’a pas encore pris la mesure de la situation. «Hier encore, je voyais des jeunes assemblés dans un parc faire la fête. Pourtant, ils ne sont pas seulement des vecteurs, mais également des victimes de l’épidémie.» Plus largement, le magistrat appelle au calme et à la responsabilité. «Ce n’est pas un discours lénifiant. Les choses ne vont pas bien. Nous sommes préoccupés, l’épidémie progresse. Nous avons pris des mesures extrêmement fortes, qui devront peut-être être renforcées.»

Il insiste: «Chaque jour peut se traduire en perte de vies humaines. C’est une situation tout à fait exceptionnelle que nous devons affronter avec détermination et courage. Les sacrifices que nous demandons sont peu de chose par rapport à ce qui pourrait être imposé si l’on ne respecte pas les consignes.» Référence appuyée à nos voisins français et italiens qui ont confiné totalement la population.

Scènes indignes

L’appel au calme vise les centres de test débordés et les magasins d’alimentation. «Nous avons assisté à des scènes inquiétantes, inhabituelles, voire indignes d’une ville comme Genève. Il n’y a pas de rationnement, pas de pénurie. Vous n’avez pas à vous ruer ni à vous battre. Nous ne mourrons pas de faim.»

Appel au calme aussi vis-à-vis de l’hôpital. Selon le médecin cantonal, les ressources en respirateurs sont suffisantes. «Ne créons pas une psychose du manque», rassure Mauro Poggia. Qu’en est-il des médecins et des soignants? Certains sont tombés malades. Pour Jacques-André Romand, «les médecins ne sont pas inquiets. Mais il est vrai que les Urgences sont débordées et que nous faisons appel à des renforts.» Pas d’alarmisme non plus quant à une possible pénurie de masques. Si la fabrication maison est déconseillée, le médecin cantonal indique que «la Chine s’est réveillée» et que l’on espère une livraison prochaine.

Enfin, quid de l’élargissement du dépistage qui se fait toujours au compte-gouttes? Jacques-André Romand répond que Genève suit la ligne édictée par l’Office fédéral de la santé publique.

Timidité suisse

Contacté mardi, Bertrand Kiefer, médecin et éthicien, rédacteur en chef écouté de la «Revue médicale suisse», déplore le retard et la lenteur helvétiques. «Nous vivons une urgence épidémiologique. Les jours comptent. Après, il sera trop tard. On a déjà perdu un week-end. C’est très dommage. C’est frappant, cette timidité du gouvernement. La communication semble plus forte avec les milieux économiques qu’avec la communauté médico-scientifique.»

Il rappelle que «l’OMS a dit qu’il fallait tester, tester, tester, comme les pays asiatiques. On critique les méthodes de la Chine. Mais la Corée du Sud est un pays démocratique, qui a tout de suite dépisté les personnes ayant le moindre doute. Avec succès.»

Est-il encore temps et a-t-on les moyens matériels d’accomplir un tel dépistage? «On évoque un manque de produits réactifs. Mais tous les laboratoires en ont! Il faut mettre tout le monde à contribution. La Suisse fait beaucoup de choses justes, mais avec un temps de retard. Elle manque d’imagination. Il faut changer de logiciel», martèle le médecin.

Vague à l’automne?

Le professeur Antoine Flahault, directeur du Centre de santé globale de l’Université de Genève, pense qu’il faut viser le coup d’après. La politique de dépistage lui semble «presqu’aussi ambitieuse qu’en Corée du Sud, en nombre de tests réalisés par jour rapportés à la population. Il faudrait désormais des études de séroprévalence (ndlr: l’évaluation du nombre de personnes exposées). Entre mai et juin, nous devrions tester, par une prise de sang, un échantillon représentatif de 1000 personnes et voir la proportion qui a développé des anticorps après avoir été infectée par le coronavirus. Si nous découvrons que 70% de la population a été contaminée, nous pourrons dire que cette épidémie est enfin derrière nous! Si ce n’est que 10%, nous aurons à nous préparer à une nouvelle vague dès l’automne.»

Confinement total?

Pour l’heure, le semi-confinement lui paraît insuffisant. «Nous vivons dans des cultures très ouvertes, mobiles et connectées. Je crains que nous n’arrivions pas à rester à la maison spontanément. Je vois beaucoup de personnes âgées dans les rues. Je ne blâme personne, car ce qui est proposé n’est drôle pour personne.»

Pour réussir à infléchir la courbe de l’épidémie, «il faudrait agir comme l’Italie, l’Espagne, la France ou la Corée: réussir à s’isoler totalement. La Suisse est le deuxième pays du monde le plus touché par rapport à sa population! Elle doit prendre le problème à bras le corps. La contamination n’est pas une nécessité: elle nécessite un contact entre une personne infectée et une autre qui ne l’est pas.»

Face à ces critiques, le médecin cantonal répond qu’un confinement total relève d’une décision fédérale. Mais Mauro Poggia glisse: «Nous avons des sommités à Genève. Les professeurs Didier Pittet et Laurent Kaiser ont vu le conseiller fédéral Alain Berset et lui ont expliqué l’inquiétude légitime du corps médical. Le pouvoir politique doit en effet être alerté.»