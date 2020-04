Maternité à poissons pour repeupler le Léman

D’ici à quelques mois, le Canton de Genève disposera de sa propre écloserie. Des œufs de poissons y seront incubés. But de l’opération: donner naissance à quelques millions de spécimens qui seront ensuite relâchés dans le lac et ses affluents.

C’est dans la future Base pêche, actuellement en construction au Port-Noir, que cette pisciculture verra le jour. Installée dans une pièce de 45 m2, elle sera dédiée à l’élevage de truites lacustres, ombles chevaliers et féras. Deux bassins de 2 mètres de long divisés en différents compartiments seront destinés aux deux premières espèces.

Ils accueilleront chacun 40'000 œufs. Les embryons de féra seront quant à eux disposés dans des vases de Zoug, des cylindres verticaux de huit litres de volume.

Bébés féras à l’eau

«Les œufs seront collectés durant les mois de décembre et janvier lors de pêches électriques dans les affluents du Léman et auprès des pêcheurs professionnels autorisés par le secteur pêche à capturer les géniteurs», indique l’inspecteur cantonal de la pêche, Dimitri Jaquet. Ils seront ensuite incubés dans de l’eau du lac jusqu’à leur éclosion, soit entre 60 et 100 jours en fonction des espèces et de la température de l’eau.

Ensuite, une fois que les alevins de truite lacustre auront perdu leur sac vitellin, ils seront relâchés dans les affluents du Léman, tels que le Brassu, l’Hermance ou la Versoix. Quant aux bébés féras et ombles chevaliers, ils rejoindront directement les eaux du Léman.

Vocation didactique

La construction de cette écloserie fait partie des mesures de compensation mises en place dans le cadre de la construction de la plage des Eaux-Vives. Elle permettra de remplir une partie des quotas demandés par la Commission internationale de la pêche dans le Léman. Cette dernière précise le nombre d’alevins relâchés annuellement par État afin de garantir une certaine quantité de poissons pouvant être pêchés dans le lac.

Elle exige que Genève relâche chaque année dans le Léman ou ses affluents 2 millions d’alevins de féra, 120'000 juvéniles d’omble chevalier et 140'000 juvéniles de truite lacustre, soit 30% du repeuplement lémanique.

«Actuellement, nous nous procurons ces poissons en Valais, dans le canton de Vaud ou en France voisine. Nous pourrons désormais faire grandir ici une partie de notre contingent», explique le responsable. Au total, l’État espère pouvoir relâcher entre 1 et 2 millions d’alevins par année pour soutenir ces trois espèces piscicoles emblématiques du Léman, «mais tous ne survivront pas dans le milieu naturel jusqu’au stade de géniteurs», précise Dimitri Jaquet.

Cabanes pour pêcheurs

Il ajoute que l’écloserie aura également une vocation didactique. «Elle nous permettra de faire de l’information et de la sensibilisation.» À cette fin, une pièce entièrement dédiée aux formations verra le jour dans la Base pêche. Elle sera mise à disposition des formations obligatoires destinées aux futurs pêcheurs ainsi qu’à d’autres activités organisées par le service pour le grand public.

Dans la même structure, cinq cabanes flambant neuves ont été construites afin d’accueillir les cinq pêcheurs professionnels actuellement installés le long du quai marchand des Eaux-Vives, qui devront libérer celui-ci en 2021. Ils disposeront de places pour leurs embarcations, d’une zone destinée au démaillage des poissons, d’un espace de travail pour préparer ceux-ci et les fileter, ainsi que de chambres froides afin de les stocker une fois prêts à être consommés. Un espace de vie équipé de sanitaires est également prévu.

Marché aux poissons

«L’idée est vraiment de créer des synergies entre la population et le monde de la pêche, se réjouit Dimitri Jaquet. Nous espérons ainsi faire connaître ces activités aux Genevois et leur donner l’habitude de venir acheter directement leurs poissons chez les pêcheurs locaux.» Un petit marché pourrait par exemple voir le jour.

Menace sur la plage des Eaux-Vives

À côté de la future base pêche, la plage des Eaux-Vives est toujours en travaux. Alors qu’elle devait être inaugurée le 16 mai, elle pourrait bien ne pas ouvrir cet été, comme l’a annoncé «GHI». La raison de cette mauvaise nouvelle? La fermeture des chantiers à cause du Covid-19.

«Il nous restait exactement huit semaines de travaux. Nous étions parfaits au niveau timing, la plage, le restaurant et les sanitaires auraient été prêts à temps. Malheureusement, l’arrivée du virus a tout bloqué, déplore Franck Pidoux, chef du secteur renaturation des cours d’eau. À ce stade, nous ne savons pas quand la plage pourra rouvrir.» Afin de mettre toutes les chances de son côté, le Service du lac, de la renaturation des cours d’eau et de la pêche a tout de même demandé une dérogation pour refaire la pelouse. Ce qui a été autorisé. «Ces travaux sont en cours, mais nous devons encore refaire la plage en gravier, terminer le parc et le restaurant, indique Alexandre Wisard, directeur du service. Tout dépendra des décisions du Conseil d’État quant à la réouverture du chantier. Mais même si les travaux reprenaient rapidement, il faudrait des semaines pour relancer la machine et rattraper le retard. Arrêter un chantier de cette envergure, c’est comme stopper un TGV en pleine course.»

Seule certitude à ce stade, les zones d’ombrage seront plus nombreuses que l’été passé puisque 32 arbres ont pu être plantés, portant ainsi le nombre total à 57. Une bonne mais maigre nouvelle: les deux pontons situés entre Genève-Plage et la Belotte seront, eux, pleinement accessibles.