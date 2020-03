Martin Staub conserve son fauteuil à la Mairie

Les élections s’annonçaient très ouvertes à Vernier. Elles l’ont été avec l’entrée de deux nouvelles forces politiques au Conseil municipal: l’UDC (8,94%) et l’Alternative Vernier (7,78%) empochent chacune trois sièges.

Ces arrivées se font surtout au détriment du MCG, qui conserve six sièges… mais en perd autant! Le MCG (14,07%) cède aussi sa deuxième place au Municipal, devancé par l’un des grands gagnants du jour: les Verts (17,34%), qui récoltent sept sièges (+3).

Si le PS reste la force numéro un à Vernier avec onze sièges (28,23%), il perd aussi passablement de plumes (–3). Enfin, le PLR conserve ses quatre sièges (12,55%).

3e siège très disputé

Grandissime gagnant du jour dans l’élection à la Mairie, le socialiste Martin Staub, seul magistrat sortant, obtient la majorité absolue: «C’est le fruit de la campagne socialiste et du travail de l’ancien Conseil administratif à majorité de gauche, qui a été reconnu par la population.»

Martin Staub rempilera donc à l’Exécutif, où il devrait être accompagné du Vert Mathias Buschbeck, bon deuxième dimanche: «Notre duo avec Martin a très bien fonctionné, les électeurs ont soutenu notre programme. Je fais plus de 40% des voix et suis donc confiant pour le second tour.»

Le troisième fauteuil devrait être, lui, très disputé. Trois candidats se tiennent, en effet, dans un mouchoir de poche: le PDC Yves Magnin, le revenant MCG Thierry Cerutti et le PLR Gian-Reto Agramunt.

L’alliance du PLR et de la gauche, visant à enrayer la vague populiste depuis 2011, sera-t-elle reconduite? Les assemblées PS et Verts trancheront ce lundi. À l’époque, les magistrats Thierry Apothéloz (PS) et Yvan Rochat (Verts) avaient fait barrage à Thierry Cerutti (premier élu MCG à un Exécutif genevois en 2007), en s’alliant au libéral Ronget.

Ce dernier s’étant retiré, Gian-Reto Agramunt tentera de conserver le siège PLR à la Mairie: «Tout reste ouvert; nous étudions des possibilités d’alliance, tous partis confondus.»

Quelles alliances?

Or, la gauche pourrait changer d’allié en la personne d’Yves Magnin (3e du premier tour): «La population a voté l’expérience pour assumer une telle charge, ainsi que la capacité à défendre des idées. Si je suis élu à la Mairie, je jouerai le jeu de la collégialité, mais je ne serai pas le 3e silencieux!» Une chose est sûre, le PS et les Verts veulent à nouveau faire barrage à Thierry Cerutti.

Exclu de tous les scénarios, le bouillant MCG n’en a cure. Il garde le cap, «son cap», avec sérénité, malgré un résultat «nettement moins bon qu’en 2007 et 2011», admet-il. Le MCG l’explique doublement: «La présence d’Ana Roch, qui a divisé nos électeurs MCG et la concurrence de la nouvelle liste Alternative Vernier, menée par un ex-MCG, François Ambrosio.» Le positif: «Cela m’ouvre de belles perspectives d’améliorer mon score au 2e tour.» En s’alliant avec l’UDC? «Non, rétorque-t-il avec force. La population est fatiguée de ces stratégies politiciennes. Moi, je veux faire alliance avec les Verniolanes et les Verniolans, et notamment avec les 72% d’électeurs qui n’ont pas voté ce dimanche.»

* Résultats encore provisoires