Marmites menacées: des privés et Pierre Maudet s'en mêlent

Vous reprendrez bien une louche de la saga Marmite de l’Escalade? Après la mobilisation de parents d’élèves pour sauver cette tradition, après le Département de l’instruction publique (DIP) qui annonce proposer de l’argent aux écoles pour acheter une marmite, on apprend maintenant que Pierre Maudet, en charge du Département du développement économique a élaboré un «plan» de sauvetage avec les artisans et les Vieux Grenadiers samedi dernier.

Il y a un mois, la «Tribune de Genève» révèle que le Département de l’instruction publique (DIP) interdit désormais aux enseignants de solliciter la participation financière des parents – quelques francs – pour acheter une marmite à l’Escalade. Cela en vertu d’un arrêt du Tribunal fédéral (TF) de fin 2017 qui a réaffirmé la gratuité de l’école obligatoire, jusque dans toute activité organisée sur temps scolaire.

C’est donc aux écoles de puiser dans leur fonds de réserve, octroyé annuellement par le DIP en novembre, destiné à financer achats de jeux, sorties, activités en classe, etc. La subvention se monte à 250 francs par classe du cycle élémentaire et 210 francs par classe du cycle moyen. «Si l'on considère 40 francs par marmite pour un groupe scolaire de 16 classes, les 640 francs nécessaires sont donc largement à disposition de l’établissement», relève Pierre-Antoine Preti, porte-parole du DIP.

Certaines refusent pourtant d’utiliser cette somme pour du chocolat et annoncent qu’il n’y aura pas de marmite. Des associations de parents (APE) se mobilisent, organisent des collectes comme à Champel et à Châtelaine, ou puisent dans leurs propres réserves comme à l’APE Tivoli, au Petit-Lancy, qui a prélevé 650 francs dans sa caisse.

Un «plan» pour 166 écoles

Le sujet est émotionnel et on se bouscule pour offrir une solution. Ainsi, un chocolatier de la place fait une offre au DIP la semaine passée. Le samedi 7 décembre, c’est dans les hautes sphères qu’on se fait chevalier: le conseiller d'État libéral-radical, Pierre Maudet, lance une opération avec l’association des boulangers-confiseurs de Genève (ABCGE). La problématique peut paraître anecdotique en regard des multiples dossiers des conseillers d'État, et elle dépend du Département de sa consœur, Anne Emery-Torracinta, alors pourquoi Pierre Maudet s’en mêle-t-il? En tant que magistrat chargé de la promotion économique, il explique entretenir des contacts étroits avec les entreprises du canton, dont les PME spécialisées dans la production de chocolats. «Plusieurs m'ont fait part de leur disponibilité pour trouver une solution permettant de garantir une marmite par école, trouvant regrettable de renoncer à cette belle tradition».

Stéphane Oberson, membre du bureau de l’ABCGE, détaille le projet: «Notre idée était d’offrir une marmite de 5 kilos – 500 à 700 francs pièce - aux 166 écoles primaires, avec une demi tonne de légumes en massepain. Tout ça à produire en trois jours. Un sacré challenge!» Il passe son weekend au téléphone, interpelle ses confrères «très affairés avec la production de Noël mais prêts à se mobiliser», contacte les Vieux Grenadiers pour livrer les marmites dans les écoles - «une vingtaine ont répondu présents. Il y a eu un bel élan de solidarité!»

L’opération est assortie d’une enveloppe financière de «plusieurs dizaines de milliers de francs que j'aurais pu prélever au titre du soutien aux PME locales, sur le solde budgétaire disponible pour la promotion économique, dit Pierre Maudet. Quand il s'agit de mettre sur pied d'égalité toutes les écoles primaires, pour perpétuer une tradition locale et défendre les commerces genevois, on trouve les moyens!»

«Problème réglé positivement»

Les moyens, le DIP les a aussi finalement trouvés, mais pour les écoles dans le besoin seulement. Ainsi, vendredi, il annonce que les quelques écoles qui n’ont pas les fonds nécessaires pour acheter une marmite pourront demander une aide – à ce jour, une seule l’a fait. Pour lui, le sujet est clos, il n'y aura pas d'élèves privés de chocolat pour raisons financières. Il décline donc les diverses offres de privés. «Cette question très affective a effectivement fait réagir des donateurs privés, vendredi matin, indique Pierre-Antoine Preti. Or, la résolution de la question financière venait d'être réglée par Anne Emery-Torracinta. Cet état de fait a rendu toutes autres formes d'intervention inutiles.»

Quid du plan de Pierre Maudet et des confiseurs? «Des contacts par messagerie entre Anne Emery-Torracinta et lui ont eu lieu pendant le week-end. La conseillère d'État, présente à Stockholm pour la remise des prix Nobel, a alors rappelé le règlement positif du problème et la résolution de la situation par le département.»

Le Département indique encore que les consignes de l’arrêt du TF sont actuellement à l’étude et que les pratiques seront clarifiées d’ici à la rentrée prochaine. Stéphane Oberson espère qu’à défaut d’avoir été concrétisé, le projet avorté avec les artisans inspirera le DIP pour l’année prochaine. «C’était un beau projet pour promouvoir le local et l’artisanat, ainsi qu’un moyen d’assurer une équité entre les élèves et de faire vivre une tradition importante pour Genève».