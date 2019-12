La marmite à l’école sauvée par la direction générale

Dans un courrier adressé vendredi après-midi à tous les directeurs d’école primaire de Genève, soit 166 établissements, Eric Stachelscheid, directeur général de l'enseignement obligatoire, indique qu’«aucun élève ne doit être privé de marmite pour des raisons financières» Il précise que pour les écoles qui n’ont plus les fonds nécéssaires, «il est exceptionnellement possible de s’adresser, cette année, à la direction générale de l’enseignement obligatoire.» Il ajoute encore qu’«il n’a jamais été question de supprimer la marmite en chocolat de la célébration de la fête de l’Escalade dans les écoles qui le désirent». Enfin, on apprend que «les pratiques seront clarifiées d’ici à la rentrée prochaine».

Ce courrier interne fait suite aux divers articles dans la presse révélant qu’une école de Champel et de Petit-Lancy n’allaient pas pouvoir proposer une marmite en chocolat le 12 décembre à leurs élèves, faute de fonds. Un arrêt du Tribunal fédéral interdit notamment de demander une participation financière aux parents, même à raison de deux francs par élève.