Les marionnettes se glissent dans la cité

Depuis octobre, une nouvelle devanture est dévoilée chaque mois, dont la réalisation a été confiée à des étudiants en communication visuelle de la Haute École d’art et de design (HEAD).

L’inauguration de la deuxième vitrine, «Faire marionnette de tout», a eu lieu vendredi dans l’espace enfants de la bibliothèque des Minoteries, tout juste rénovée. L’installation revient sur la décennie 2000-2010, marquée par la direction de Guy Jutard, connu pour avoir intégré au théâtre de nouveaux matériaux et des marionnettes en papier kraft. La vitrine restera visible un mois, voire plus. Georges Rosniansky, concepteur de la devanture, nous décrit la démarche, qui intègre de nouveaux matériaux importés dans les années 2000.

Cependant, tout n’a pas commencé comme prévu: le premier étudiant associé au projet, Théo Remlinger, a fini ses études avant que la vitrine se concrétise. C’est ainsi que Georges Rosniansky a dû reprendre l’esquisse, qui s’ajoute à une autre vitrine qu’il réalise pour 2020. Il a été guidé par les assistants pour la mise en place et tout le long du projet pour la conception et la réalisation.

La scène illustre l’arrivée d’une créature en kraft qui se déplie sur la ville de Genève. Elle veut symboliser l’entrée de ce matériau au Théâtre des Marionnettes. Le tout joue sur le contraste entre la ville stylisée plate et la figure papier en volume.

Réaliser la marionnette de papier n’a pas été une mince affaire, comme nous le rapporte l’artiste: «La démarche a été totalement nouvelle pour moi. Isabelle Matter, la directrice du théâtre, m’a fait découvrir leur collection de marionnettes kraft et m’a expliqué comment les créer.» Après de multiples essais, torsades, roulements et couches de papier, la figure se déploie enfin dans la vitrine. Notre interlocuteur en garde un souvenir particulier: «C’est un matériau singulier, dont la manipulation requiert une part d’improvisation. On enroule les couches de papier afin de donner une forme qu’on ne maîtrise pas totalement. Le geste du créateur laisse une trace. Lorsqu’on l’éclaire, la lumière crée un jeu d’ombres infini.»

L’artiste nous explique également le déploiement de la marionnette: «J’ai vraiment voulu créer un mouvement.» La créature de papier se déplie en plusieurs phases, ce qui donne un sentiment d’évolution. Peut-être arrive-t-elle sur la ville, ou alors repart-elle… «Il y a une part d’interprétation, bien sûr, c’est ce qui rend l’ensemble intriguant.» Une vitrine qui fait rêver, qu’on la découvre en passant ou qu’on l’observe avec insistance depuis l’intérieur.