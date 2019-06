Marina Rollman en tête d'affiche de la soirée du 1er août

C'est un joli coup qui rendra sûrement plus attractive la soirée du 1er août au parc La Grange: l'humoriste genevoise Marina Rollman, qui n'en est pas à sa première collaboration avec la Ville, est annoncée pour la fête nationale avec «un spectacle composé entre autres de sketchs inédits, spécialement imaginés pour l’occasion».

Et ce n'est pas tout à fait un hasard s'il s'agit d'une artiste féminine, puisque l'année de mairie de Sandrine Salerno est placée sous le signe de l'égalité. L'événement sera d'ailleurs consacré aux Genevoises ayant marqué l’histoire suisse. Savez-vous que le Musée Rath doit son nom à une femme? Ou que seules cinq femmes ont été maires de Genève? «Plusieurs illustratrices, dont Albertine qui signe l’affiche de l’événement, ont créé des planches de BD retraçant le parcours hors du commun de nombreuses Genevoises», indique un communiqué, peut-être dans le courant des portraits de femmes «culottées» de la dessinatrice française Pénélope Bagieu. Ces dessins seront visibles dans un journal dédié. La soirée promet donc d'être au moins autant portée sur les femmes que sur l'humour, un trait caractéristique de la magistrate socialiste.

Concrètement, la fête débutera à 17h, et des animations très diverses sont au programme, comme les traditionnel feu de joie et cortège aux lampions, mais aussi des activités familiales: château gonflable, fabrication de lampions et sélection de courts-métrages pour les enfants.

«Une sculpture géante accueillera la population, ajoute le communiqué de presse. Durant les jours précédents la manifestation, le public sera invité à participer à la création de la robe de cette Gardienne, construction collective basée sur une idée originale de l'artiste Karelle Ménine. Le 1er, il sera possible de prendre de la hauteur en grimpant jusqu’à sa tête pour contempler la fête et le paysage alentour.»

Sur inscription, des visites guidées des allées du parc rebaptisées avec des noms de femmes seront proposées par le projet 100Elles, ainsi que des ateliers de beatmaking (conception rythmique) pour les jeunes, donnés par l’association Helvetia Rockt, qui vise à «accroître nettement la proportion de femmes dans l’industrie musicale suisse». Étonnamment, ces ateliers sont données séparément pour les filles et pour les garçons...

La partie musicale sera assurée par des DJ et un concert de la rappeuse et percussionniste kenyanne Muthoni Drummer Queen.

Enfin, une zone sécurisée permettant au public de lancer ses feux d’artifice sera mise à disposition.

Le programme en détails

17h: début de la manifestation

Place Michelle Nicod

17h-23h30: Visites de la Gardienne Stands associatifs: Escouade, Everybody's Perfect, Helvetia Rockt

17h-21h30: Château gonflable et exposition du Cli-cli Tour

17h-21h: Atelier de fabrication de lampions

17h-21h: Atelier de beatmaking pour les garçons (sous tente, sur inscription)

19h30-20h: Partie officielle

Place Lee Ya-Ching

17h-23h30: Courts-métrages sélectionnés par Everybody is perfect

Théâtre de l'Orangerie

17h-19h30: DJ Bone Black & Helvetia Rockt (à l'extérieur)

17h-21h: Atelier de beatmaking pour les filles avec Helvetia Rockt (à l'intérieur, sur inscription)

Scène Ella Fitzgerald

20h30-21h15: Spectacle de Marina Rollman

21h15-22h15: DJ Ka(ra)mi

22h30-23h30: Muthoni Drummer Queen Scène

Parc La Grange

17h-21h00: Visites guidées 100Elles*, départs à 17h, 18h et 20h

20h-23h30: Zone de tir pour les feux d'artifice amenés par le public

21h20 22h: Cortège aux lampions (départ Place Michelle Nicod)

22h: Feu de joie

24h: Fin de la manifestation

