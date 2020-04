Les mariés, les témoins, l’officier d'état civil et basta!

L’interdiction de se rassembler pour endiguer la pandémie impacte l’ensemble de notre vie professionnelle, sociale et familiale. Même dans les moments les plus intimes, comme lors de funérailles. Les mariages religieux n’ont plus lieu, comme toutes les messes. Administrativement, l’enregistrement des naissances et des décès sont, eux, entièrement assurés, mais qu’en est-il des mariages civils et des partenariats enregistrés? Réponse de juriste: ça dépend. Cela varie en fonction des situations, des cantons et, à Genève, des communes.

En Ville de Genève, se dire oui administrativement est toujours possible. Mais respect des directives de l’Office fédéral de la santé publique oblige, cinq personnes seulement sont tolérées dans la salle de la mairie. Nul besoin de choisir entre père et mère, le calcul est vite fait: les fiancés, leur témoin et l’officier ou l’officière d’état civil et le compte y est! Les restrictions s’appliquent jusqu’à ce que le Conseil fédéral lève l’état de situation extraordinaire.

Table et stylo désinfectés

En Ville de Genève, les cérémonies ont lieu une fois par semaine, le lundi matin. Et si l’acte est habituellement plus formel que baigné de romantisme, en ce moment, il est aussi agrémenté de mesures d’hygiène supplémentaires. «La salle des mariages est aménagée de telle sorte que la distance de 2 mètres entre les personnes soit respectée et la cérémonie est limitée aux échanges de consentement et à la signature de la confirmation du mariage», précise Laure da Broi, cheffe du Service de l’état civil de la Ville. La table de la salle des mariages et même la plume pour signer sont désinfectées!

Au total, entre le 16 mars et le 6 avril, 23 mariages et partenariats ont été célébrés. Mais 22 cérémonies ont été annulées ou reportées, soit parce qu’elles ne pouvaient pas respecter les conditions fixées en relation avec le Covid-19, soit sur demande des fiancés.

Si des amoureux reportent, d’autres décident tout de même de se lancer. C’est le cas de Genevois qui ont récemment invité leurs amis et leur famille à suivre leur union en direct, faute de pouvoir être présents physiquement. «La chose n’est toutefois pas nouvelle, ajoute Laure da Broi. C’est souvent le cas, même hors pandémie, du fait que nous célébrons des mariages ou partenariats avec des personnes dont la famille se trouve à l’étranger et souvent dans un autre fuseau horaire.»

À Chêne-Bourg, comme en Ville de Genève, les mariés qui acceptent les mesures spéciales Covid-19 peuvent toujours s’unir civilement. Depuis le début du mois de mars, une quinzaine de couples ont maintenu. Le même nombre a préféré repousser. Une question se pose toutefois: en théorie, le mariage à proprement parler peut avoir lieu dans les trois mois qui suivent la fin de la procédure préparatoire, mais est-ce que les autorités accepteront des documents échus si des futurs époux ont lancé la procédure en début d’année choisissent finalement de se marier en automne, par exemple?

Quant aux émoluments pour le mariage civil, ceux-ci varient entre 300 et 400 francs en Suisse (ndlr: procédure préparatoire, célébration du mariage ou partenariat, certificat de famille, etc.). Quelle somme sera restituée? Différentes communes genevoises contactées nous ont confirmé que les frais de procédure préparatoire, qui s’élèvent à 150 francs en moyenne, sont gelés si le mariage est reporté. Si la prestation est annulée, l’émolument est restitué.

Unions d’urgence maintenues

À Carouge, les unions civiles ont été suspendues pour le moment. Mais, comme dans toutes les communes, les mariages ou partenariats d’urgence sont toujours possibles. C’est le cas notamment, si l’autorisation de séjour d’une personne expire ou si les concernés peuvent faire valoir des motifs plausibles. La Commune sarde a ainsi accepté d’unir des fiancés qui devaient impérativement être mariés avant la fin du mois de juin, sous peine d’expulsion de l’un des conjoints. Ils avaient formulé cette requête à la Mairie dès le mois de janvier. La Confédération a aussi prévu une exception pour les personnes à risque face au Covid-19, soit les plus de 65 ans et les personnes souffrant de certaines pathologies. Tous les couples qui attendent un enfant avant fin août peuvent aussi convoler.

Autre cas de figure, qui est aussi valable en temps normal: lorsque l’un des partenaires est gravement malade ou mourant, mais qu’il est capable de discernement. «Une fois la procédure préparatoire clôturée (qui peut être très rapide), l’officier se rend dans l’établissement hospitalier pour procéder à l’échange de consentement avec deux témoins si c’est un mariage ou à la signature de la confirmation en cas de partenariat enregistré», explique la cheffe du Service de l’état civil de la Ville de Genève.

Mais comment assurer cette prestation pour un éventuel patient Covid-19 hospitalisé, en pleine pandémie, alors que les établissements médicaux interdisent toute visite, à part pour la famille proche qui devrait prendre congé d’un proche mourant? «Nous n’avons pas été confrontés à cette situation», répond Laure da Broi. Contacté, le service de presse des Hôpitaux universitaires de Genève n’en sait pas plus et nous renvoie, lui, vers le Service de l’état civil.