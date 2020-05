Margaux Houzé soigne des troubles par l’hypnose

«Prenez une position confortable. Dans cette séance, vous n’allez prendre que ce qui vous convient et laisser de côté tout ce qui ne vous convient pas», énonce à l’autre bout du fil d’une voix calme et posée Margaux Houzé. Anciennement directrice des Ressources humaines dans une boîte de cosmétiques américaine, cette trentenaire originaire de Genève a profité du confinement pour se reconvertir. Depuis le début de la crise, l’hypnothérapeute soigne les maux de ses patients avec des mots. Si certains font appel à elle pour se libérer des addictions, alcool, cigarette, sucre, d’autres cherchent à combattre l’angoisse ou vaincre l’insomnie.

«Prenez quelques profondes respirations. À l’inspiration, imaginez une lumière bleue envahir votre corps, à l’expiration, cette lumière, devenue rouge, expulse tout ce qui est négatif.» Alors que le rythme cardiaque ralentit et que, progressivement, tout le corps se détend, il n’est pas rare de ressentir des picotements au bout des doigts, ainsi qu’une étrange sensation de flottement. C’est vers cet état de relaxation complète, connu également sous le nom d’état de conscience modifiée ou hypnose, que la praticienne cherche à amener ses clients. «Dans l’imaginaire collectif, l’hypnose fait peur car on en a l’image des plateaux télé où on faisait faire n’importe quoi aux spectateurs», regrette Margaux Houzé. «En réalité, on expérimente l’état hypnotique plusieurs fois par jour lorsque notre esprit s’évade alors qu’on est en train de conduire ou faire la vaisselle.»

C’est dans ces moments-là que l’hypnothérapeute peut accéder, au moyen d’outils comme la suggestion, la visualisation ou la pensée positive, à l’inconscient du sujet et le libérer de croyances limitantes et autres blocages. «On a souvent l’impression qu’on est le seul maître à bord, alors que notre inconscient dicte 90% de nos comportements», ajoute la praticienne. «Accéder à l’inconscient, c’est s’adresser à cette petite voix qui ne cesse de nous répéter qu’on ne va pas y arriver et nous empêche de changer.»

Diagnostiquée hypersensible étant enfant, Margaux Houzé découvre l’hypnose tout d’abord en tant que patiente afin de guérir des nausées handicapantes liées au stress. Si la force de l’outil l’impressionne – une seule séance suffit pour la libérer de ses angoisses –, elle n’aurait jamais imaginé embrasser une carrière qu’une grande partie de son entourage taxait d’ésotérique. Mais depuis, les choses ont bien changé et Margaux a grandi. Alors qu’elle mène une vie en apparence parfaite, elle fait face à une véritable crise existentielle. «Je fais partie de cette génération en quête de sens dans sa vie professionnelle. Lorsque j’ai réalisé que l’on se mettait dans des états pas possibles pour du rouge à lèvres, j’ai décidé de tout quitter».

C’est au retour d’une retraite spirituelle en Inde il y a un an de cela qu’elle entreprend une formation de coaching en PNL, ou programmation neurolinguistique. Diplômée en janvier, elle hésite pourtant à se lancer. Le semi-confinement aura toutefois raison de ses tergiversations. Fin mars, la thérapeute lance alors une page Instagram où elle se met à diffuser des lives hypnotiques avec des personnalités comme la chanteuse Barbara Opsomer ou la comédienne Helena Dassault, devenues virales. Il n’en faudra pas plus pour que son carnet d’adresses explose. «Sans la crise, je serais encore RH et certainement beaucoup moins épanouie. Parfois, il faut juste avoir du cran pour amorcer le changement.»