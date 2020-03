Ces marchands genevois qui nous régalent pendant la crise

Certains gourmets genevois l’ignorent peut-être: la Halle de Rive reste ouverte. Oui, oui. Avec un vigile à l’entrée, qui régule le flux des visiteurs et désinfecte leurs mains. Seuls le bistrot et le fleuriste ont dû fermer leurs portes. Les autres bancs pétillent donc, avec des horaires réduits: 8h-16h. À nous mozzarella, pâtisseries, steaks et pâtés! «On fait du business, certes. Mais on a aussi une mission: fournir la population en biens comestibles», explique, haletant entre deux clients et trois livraisons, Dominique Ryser de la Fromagerie Bruand. «L’ambiance est très particulière. Le virus en a mis beaucoup au chômage. Nous, on bosse, et bien plus que d’habitude.»

Cela dit, tous les artisans de la Halle ne transpirent pas au diapason. Certains se payent certes des journées de folie. «C’est dingue. On n’arrête pas. À quatre heures de l’après-midi, je suis claqué. J’ai juste envie de me mettre au lit», raconte Eric Richard de la Boucherie Bulla. Mais d’autres tirent la langue. «Ben nous, on travaille moitié moins qu’avant le virus», se désole le jeune charcutier Romain Pellet.

Les Zorro du moment

Les commerces de bouche genevois, qui ont le droit et le devoir de rester ouverts, vivent tous une période folle et totalement inédite. «On est un peu les Zorro du moment. Les sauveurs», sourit Éric Muller, de la boucherie qui porte son nom aux Grottes. «Sauf que ce n’est vraiment pas agréable. On sent une tension très spéciale. Les gens sont inquiets. Ils ont peur de manquer. Au début de la crise, je vendais beaucoup de côtes et de filet de bœuf, comme s’il s’agissait de s’offrir les meilleurs morceaux avant la réclusion.»

Dans l’arcade adjacente sur la place des Grottes, les deux épicières latinas de Nature en Vrac viennent d’organiser un service de livraison à vélo «pour les personnes âgées qui ne veulent ou ne peuvent pas sortir de chez elles». «On s’est arrangées avec le boulanger: les gens peuvent commander leur pain et nos produits en même temps.» L’ambiance? «Assez bonne. Il y a eu un vrai boom au début de l’épidémie. Pourtant, on ne vend pas de papier hygiénique… Depuis, c’est à flux constant, du matin au soir. On n’accueille pas plus de quatre personnes dans la boutique, on garde nos distances, on se lave les mains et tout et tout.»

Afflux sans précédent

Les enseignes les plus sollicitées en ces heures de confinement sanitaire restent les épiceries virtuelles, qui enregistrent un afflux de demandes sans précédent. Les services de vente sur le web de la grande distribution sont carrément débordés. Quant aux plus modestes marchés de terroir sur la Toile, ils ont dû revoir leur logistique pour honorer un incroyable surplus de commandes. «Les restos sont fermés. Les gens ne peuvent plus faire leurs courses en France voisine. Ils ont peur d’aller au supermarché. Mais ils ont envie de manger sainement et de cuisiner», résume Paul Charmillot de Magic Tomato, boutique online spécialisée dans les denrées de qualité, genevoises si possible ou issues des meilleurs artisans de la place. «On travaille cinq fois plus que d’habitude. J’ai mis en place un partenariat avec des taxis, désœuvrés à cause du virus, qui assurent une partie des livraisons.» Les délais? «Quelques heures avant la crise; une semaine désormais, mais la marchandise est préparée le jour même.»

Commandes décuplées

Chez Espace-Terroir, qui livre depuis onze ans de beaux produits bios et locaux aux Genevois, l’activité s’est aussi drôlement endiablée au cours des deux dernières semaines. «On a doublé l’effectif en engageant huit personnes temporaires et multiplié par dix les commandes», annonce Hélène, responsable administrative. «Dimanche dernier, les commandes arrivaient toutes les minutes. Des commandes énormes. On a pris peur. On a fermé le site. C’est une véritable course. On se reposera plus tard. Il faut répondre à l’urgence de la situation. On bosse tous à 150%. Je vois ça comme un service rendu à la population. Il y a du stress dans l’air. Dès que tu annonces aux gens que oui, ils seront livrés, tu sens leur soulagement. Il y a une part d’aide psychologique dans notre métier ces derniers temps.»

«On fait la même chose depuis cinq ans, mais là c’est brusquement devenu une activité socialement utile», renchérit Delphine, de Karibou, plateforme reliant producteurs, artisans et consommateurs. «Beaucoup de personnes âgées vont sur le site et n’arrivent pas à passer commande. Il faut leur expliquer par téléphone. Il n’arrête pas de sonner! Pour le reste, il faut quand même avouer que c’est agréable de livrer à vélo dans une ville aussi calme…»

Reste que ce fol appétit de victuailles vertueuses et locales pourrait disparaître une fois le virus tamisé. L’effet soufflé au fromage, en somme. «Sûrement, mais on ne reviendra pas au même point», analyse Paul Charmillot. «Après avoir goûté aux bons produits locaux et artisanaux, certains clients arrivés chez nous à cause de l’épidémie ne repasseront pas à la grande distribution, j’en suis persuadé. D’une certaine manière, la crise sanitaire sert une cause pour laquelle on s’est toujours battu.»