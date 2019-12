Manque de coordination sur l’eau potable

Bien que notre consommation d’eau potable ait diminué, cette ressource naturelle n’en est pas moins mise sous pression par les activités humaines ou le changement climatique. C’est pourquoi la Cour des comptes s'est penchée sur la question, afin de voir ce qui pourrait être amélioré dans la gestion de ce «bien public le plus essentiel», pour reprendre les termes de la juge suppléante Myriam Nicolazzi, qui a piloté le rapport de la Cour.

Besoin de coordination

Il s’agit de s’assurer qu’on puisse garantir la pérennité des ressources en eau potable face à des défis comme le réchauffement climatique et la pollution, et que le cadre de gouvernance est adapté à la situation géographique de la région. Un constat réjouissant pour commencer: malgré l’augmentation de la population genevoise, la consommation d’eau potable du canton a diminué de 10% en trente ans.

Mais la Cour remarque que l’État de Genève ne dispose pas d’une planification directrice sur la gestion de l’eau potable. Cela permettrait de mieux coordonner les efforts des différents acteurs, des Services industriels de Genève (SIG), qui gèrent le réseau de distribution de l’eau potable, au GESDEC (Service de géologie, sols et déchets), qui surveille les nappes phréatiques, en passant par le Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV), qui contrôle la qualité de l’eau, ou encore les milieux agricoles. «Chacun agit en silo, déplore Myriam Nicolazzi. Les SIG ont élaboré un plan directeur, qui est un socle majeur, mais il ne tient pas compte des aspects qui relèvent de la compétence du Canton, comme l’arbitrage ou le financement des scénarios de dépollution.»

La gestion de l’eau devrait également être mieux coordonnée avec nos voisins français et vaudois. «L’eau ne connaît pas de frontière», note la magistrate. S’il existe des outils à l’échelon cantonal, tels les schémas de protection, d'aménagement et de gestion des eaux (SPAGE), ainsi que des accords et organes transfrontaliers, à l’instar de la Communauté transfrontalière de l’eau, tout cela manque de cohésion, chaque territoire menant sa propre réflexion séparément, estime la Cour des comptes.

Base légale insuffisante

Concernant la protection des eaux, le rapport constate que les bases légales sont insuffisantes pour tenir compte des spécificités du sous-sol genevois et prévenir les risques de pollution des certaines nappes phréatiques vulnérables en cas de constructions. Il conviendrait donc de clarifier la législation. Par ailleurs, la Cour pointe le fait qu’il n’y a toujours pas de solution choisie pour le traitement de la nappe du Genevois, où l’on avait découvert une pollution au perchlorate en 2017, ni de financement alloué. Or, cela pourrait coûter 40 millions de francs aux collectivités. De plus, le SCAV manque actuellement de moyens pour effectuer les analyses nécessaires en cas de crise et déterminer rapidement si l’eau est consommable ou non.

Tarification à revoir

Enfin, la Cour des comptes s’est penchée sur les questions de financement et de tarification de l’eau potable. Elle constate qu’on manque d’une vision globale des coûts de production et de gestion de l’eau potable, ce qui rend difficile la répartition des charges. Certains aspects manquent ainsi de clarté. «On n’a pas pu nous expliquer pourquoi les redevances de pompage sont différentes entre le lac et les nappes phréatiques, explique Myriam Nicolazzi, C’est mystère et boule de gomme.» Autre problème: le tarif dégressif de l’eau potable, avec un forfait de base de 100 m3, désavantage les consommateurs particulièrement économes, qui représentent environ 16% des lieux de consommation.

Les onze recommandations émises par la Cour des comptes ont toutes été acceptées par les acteurs concernés. Certains points font déjà l’objet d’études.

La Cour des comptes salue la gestion de Confignon

Confignon ressort bonne élève d’un audit de la Cour des comptes, qui s’est spécifiquement penchée sur la gestion par la petite Commune de ses deux grands projets d’aménagement, «Les Cherpines» et «Bernex-Est», qui vont radicalement la transformer. Sa population est vouée à tripler, passant de 4600 âmes à 12 000 d’ici à 2035.

Une perspective réjouissante pour le Canton, qui lui a imposé des nouveaux logements à construire. Mais la facture, salée, est bien difficile à assumer pour cette Commune déjà endettée à hauteur de 22millions de francs depuis la construction du quartier de Cressy. Selon le rapport, elle semble faire de son mieux, malgré «une situation financière précaire». La Cour des comptes salue l’implication et la transparence de l'Exécutif mais formule six recommandations, toutes acceptées.

Confignon devrait notamment définir une stratégie lisible pour l’écoparc des Cherpines. En clair, y attirer des entreprises pour engendrer des recettes fiscales. De manière plus générale, la Commune devrait affiner ses prévisions financières. Rappelons que Confignon devra investir 42millions de francs dans les équipements et espaces publics obligatoires (routes, écoles, etc.) de ses nouveaux quartiers. Un effort difficile, malgré l’aide des fonds cantonaux. À cela s’ajouteront les 100millions de francs estimés pour les équipements sportifs et culturels non obligatoires.

La Cour des comptes recommande de mutualiser les coûts des installations avec, en priorité, les communes de Bernex et Plan-les-Ouates, puisqu’elles partagent ces projets d’aménagement. «Il faut réfléchir en termes de quartiers et non plus en termes de frontières communales», insiste Sophie Forster Carbonnier, magistrate à la Cour des comptes. Vendredi, après avoir écouté les conclusions de la Cour des comptes, Jean-Claude Kormann, président de la Commission aménagement et durabilité, réagit: «À force de souligner la nécessité de mutualiser les structures, la question de la fusion des communes se pose. Problème, la mariée n’est pas très sexy face aux communes voisines qui sont, elles, riches.» Le conseiller administratif chargé de l’Aménagement, Dinh Manh Uong, admet qu’à Confignon, «on se pose la question», mais il précise qu’une fusion serait un processus à long terme, qui ne manquerait pas de soulever des enjeux identitaires. Il déclare accueillir avec satisfaction le rapport.

Des citoyens avaient alerté la Cour des comptes en juin 2018 sur un possible dysfonctionnement de la gestion des projets d’aménagement. Lorraine Fasler