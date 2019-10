Une infirmière débutante est licenciée des HUG

Les infirmières des HUG en «premier emploi» seraient «de plus en plus» la cible de licenciements, estime le Syndicat des services publics (SSP), qui alerte sur un cas précis. Engagée en contrat fixe à l’issue de sa formation d’infirmière, Roxane* commence par un remplacement d’un congé maternité de quatre mois dans un service spécialisé du Département de chirurgie.

Une «première irrégularité», souligne David Andenmatten, du SSP, contredit par Nicolas de Saussure, porte-parole des HUG: «On peut tout à fait embaucher un jeune sorti de l’école à ce poste, pour autant qu’il soit formé correctement.» Or, c’est sur les conditions de cette formation que les vues sont opposées. Pour le SSP, Roxane aurait dû bénéficier de vingt jours d’accompagnement par une infirmière expérimentée, or elle n’en a eu que sept. Nicolas de Saussure explique que «seuls les services très spécialisés comme la néonatalogie ou les soins intensifs prévoient vingt jours. En ce qui concerne les autres services, dont celui dans lequel la jeune femme travaillait, huit jours au minimum suffisent.»

Pour sa première nuit de garde, Roxane est sans accompagnatrice. Elle échoue à trouver un médicament, la situation débouche sur une «déclaration de faits graves». «Roxane a fait d’autres erreurs de débutante, explique David Andenmatten, car elle n’a ni l’expérience ni les connaissances pour se débrouiller sans problème dans ce service où elle est laissée à elle-même.»

Lors d’une évaluation effectuée après deux mois et demi, ces erreurs lui sont reprochées. On lui suggère de démissionner. «Roxane a refusé et attend une nouvelle conciliation, au début de novembre, pour faire entendre sa position face à un licenciement certain», résume David Andenmatten.

Pour Nicolas de Saussure, ce cas n’est «pas représentatif d’une situation générale» aux HUG. «Roxane n’a pas apporté satisfaction, elle peinait à intégrer les réflexes de base. Les HUG engagent une centaine de jeunes diplômés par an, et ce cas malheureux (ndlr: ainsi que deux autres dénoncés par le syndicat) est une minorité.»

* Prénom d’emprunt