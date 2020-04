Un manifeste pour une sortie de crise solidaire

«La crise sanitaire que nous traversons s’inscrit dans la crise écologique», affirme Antonin Calderon de la Chambre de l’économie sociale et solidaire, Après-Ge. Cette association, qui regroupe 350 entreprises de la région, vient de publier un manifeste pour «faire de la transition écologique et sociale notre boussole de sortie de crise».

Le document de onze pages commence par dresser une série de constats. Il dénonce notamment «les dérives court-termistes et spéculatrices de nombreuses grandes entreprises» et conclut que «la poursuite du seul profit financier est insoutenable». Ses auteurs estiment que «l’élevage intensif, la non-préservation de l’environnement, le monde globalisé, la pollution, les régimes alimentaires malsains, etc., sont à l’origine ou des catalyseurs de la crise sanitaire».

Après-Ge voit dans cette épreuve une occasion de faire «émerger une économie plus proche de l’Humain et respectueuse des équilibres écologiques». Pour y parvenir, l’association liste une série de propositions concrètes. Elle suggère notamment de conditionner les aides publiques au respect d’objectifs écologiques, d’encourager la coopération et la mutualisation plutôt que la compétition, de favoriser les circuits courts ou encore de développer l’engagement citoyen à l’échelle des quartiers.

Les membres d’Après-Ge avancent également l’idée de la création d’un «Fonds pour la transition». Celui-ci permettrait de soutenir des entreprises qui souhaitent faire évoluer leur modèle d’affaires vers des valeurs plus solidaires.