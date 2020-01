Mal-être et tensions minent le Muséum d’histoire naturelle

Un malaise persiste depuis plusieurs années au sein du Muséum d’histoire naturelle (MHN). «Conflits», «frustrations», «démotivation»: un audit de la direction de l’établissement a récemment été mené par une entreprise externe, sur demande du Département de la culture et du sport (DCS), pour comprendre les raisons de ces tensions. Résultat de ce diagnostic? Divers problèmes grèvent l’institution, tant sur le volet de la stratégie que de l’opérationnel. Alors que son directeur est en arrêt maladie depuis septembre, la Ville a mis en place des mesures.

«Des conflits qui restent ouverts conduisent à de la démotivation, du fatalisme et une perte de confiance»

Les tensions au MHN ne datent pas d’hier. En 2017, la commission du personnel listait dans une résolution envoyée à la direction des problèmes datant de 2014 déjà. Un manque de suivi des dossiers, de communication, de gestion du temps de travail était relevé. Huit mois plus tard, après réception de la réponse de la direction, cette assemblée représentant les employés décidait de se dissoudre.

Deux enquêtes lancées

Depuis, le Conseil municipal s’en est mêlé, par le biais d’une résolution de l’indépendant Pierre Gauthier, et le département de Sami Kanaan a lancé un audit externe de santé et sécurité au travail en 2018, bouclé un an et demi plus tard. Puis, au second semestre 2019, un diagnostic portant sur la direction du musée a démarré: 33 personnes dotées d’une fonction hiérarchique ont ainsi témoigné du climat de travail. Les résultats ont été transmis à l’automne à l’ensemble du personnel.

Ceux-ci sont sans appel. L’auditeur constate que le personnel ne semble pas savoir où va son institution. Selon les témoignages recueillis, la direction ne parvient pas à rassembler ses collaborateurs autour d’une vision, la stratégie du muséum à court terme n’étant pas assez visible. Il y règne également «un manque de reconnaissance mutuelle, en particulier entre scientifiques et direction». Les grands projets du musée, eux, souffrent «d’une absence de gouvernance, de méthodologie commune, de suivi et de communication».

Démotivation et fatalisme

Au quotidien, le malaise est perceptible. L’organigramme du musée lui-même semble mal compris, selon l’audit. «Des questionnements au sein des équipes restent souvent sans réponse.» Des problèmes de communication sont pointés du doigt par les personnes interrogées, qui décrivent une culture très orale et des décisions peu traçables: il n’y aurait selon l’audit que peu de procès-verbaux, d’outils de suivi et de débriefing. «Il y a trop de discussions, tout le monde donne son avis sur tout», relève-t-il. Les instructions ne sont donc pas toujours homogènes. A contrario, les spécialistes des domaines concernés ne sont pas assez consultés lors de prises de décision, note l’expertise. Par ailleurs, certains problèmes ne sont pas suffisamment traités, comme les retards ou les absences, regrettent les auditionnés. Conséquence ? «Des conflits restent ouverts et conduisent à de la démotivation, du fatalisme et une perte de confiance», résume l’audit. Absent depuis septembre, le directeur est remplacé par le comité de direction du MHN, avec l’appui de la direction du département.

Pour résoudre ces problèmes, l’audit recommande à la direction de transmettre à son personnel une vision claire à court, moyen et long terme. Notamment pour le Musée d’histoire des sciences, où subsistent «une frustration globale et beaucoup de questions».

Cette mesure sera prise par le département, mais ce n’est pas la seule. Celui-ci va solliciter l’accompagnement d’un mandataire externe pour la gestion des grands projets, recruter une spécialiste en ressources humaines et un assistant de direction. Les entretiens périodiques du personnel seront également remis à jour. «Des formations sur mesure ont aussi été mises en place pour les collaborateurs, explique Armelle Combre, chargée de communication au DCS. Ces actions ont été présentées dans leur intégralité au personnel et aux délégués syndicaux, et s’appuient sur la mobilisation du personnel. Ces mesures d’amélioration sont d’ores et déjà mises en œuvre et continueront à se déployer tout au long de l’année 2020.»