Maire d’Anières, Antoine Barde a jeté l’éponge

La législature avait bien démarré pour le PLR. Mené par le député Antoine Barde, le groupe avait conquis la Mairie et ravi la majorité absolue au Conseil municipal en 2015. Cinq ans plus tard, l’euphorie est retombée et c’est un PLR divisé qui fera campagne ce printemps.

Après un seul mandat, le maire Antoine Barde a préféré ne pas se représenter. «Cette décision n’est pas un choix délibéré de ma part», annonce-t-il dans le dernier éditorial du journal communal. Au téléphone, le magistrat nous explique qu’il n’a plus le soutien de son groupe. Des tensions avec son ancienne adjointe, également PLR, sont apparues dès le début de la législature. Elle avait alors fini par démissionner l’année passée.

Interpellé sur la situation du parti à l’approche des élections, Pierre Lingjaerde, candidat PLR au poste d’adjoint et également président de la section libérale-radicale Arve et Lac, répond: «Le groupe PLR Anières se porte comme un charme.»

Aucune bataille politique n’aura cependant lieu cette année pour le poste de maire. Seul candidat en lice, Pascal Wassmer, actuel adjoint d’Antoine Barde et inscrit sur la liste Le Centre, a été élu tacitement. Trois candidats ont en revanche postulé pour les places d’adjoints. Outre Pierre Lingjaerde, on compte l’indépendant Pascal Pecaut et la sortante Claudine Hentsch, élue en cours de législature, qui fait liste commune avec Pascal Wassmer.

Alors qu’Anières est traditionnellement située à droite de l’échiquier politique, la commune pourrait voir le centre prendre l’ascendant lors de la prochaine législature. La liste Le Centre, qui occupe actuellement quatre sièges au Conseil municipal, présente sept candidats, dont deux Vert’libéraux. La liste Ensemble Anières, portée par Claudine Hentsch, compte, elle, huit inscrits. «On espère gagner un ou deux sièges en plus des trois actuels», précise l’adjointe. Le PLR, enfin, présente dix candidats, soit son nombre d’élus actuel.

Les chiffres