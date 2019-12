Magasins ouverts le dimanche: le marché de Plainpalais trinque

Plainpalais, morne plaine ce dimanche matin au marché. «Dimanche dernier et aujourd’hui, les magasins sont ouverts à Genève et je vous assure qu’on en paie le prix», confirme le jeune Agon Halimi. Entre deux cagettes de salades, il sort sa calculette, tapote sur des touches et conclut en quelques secondes: «C’est vite vu, dimanche dernier, on a eu 60% de recettes en moins. Rien que pour le cardon, les ventes ont fondu de moitié.» La pluie de ce week-end n’arrange rien. «Vous savez, dimanche dernier il faisait beau alors la météo n’explique pas tout, relève Hati, la sœur et le bras droit du jeune vendeur de légumes. Je suis venue bosser à 15 h, il n’y avait pas un chat. » Pour Agon et Hati pas question pour autant d’économiser des sourires et des bons voeux à la courageuse clientèle du jour. Une bienveillance familiale héritée de leur père.

Enrichir les actionnaires

A côté du stand des Halimi, Yannis Skoulikas vend, entre deux averses, un peu de soleil méditerranéen: son huile d’olive qu’il produit lui-même en Grèce. Devant ses bouteilles d’or vert, des pistaches et des amandes «pour oublier l’hiver.» L’ouverture des magasins même ponctuelle, le septuagénaire, juriste de formation, ne la comprend pas. Un brin anarchiste, cet éternel indigné du marché relève que «les magasins le dimanche, c’est un truc pour enrichir les gros actionnaires. Et c’est tout. »

Le blanc et la meule

Plus consensuels mais non moins échaudés, Françoise et Dominique servent un verre de blanc aux clients en entamant une grosse meule de Bagne. Leur rutilante trancheuse multiplie de fins pétales de viande séchée. Eux aussi constatent une baisse de leur stand: «On va de l’avant », sourit Françoise pour ne pas en dire plus. Chez leur concurrent, Olivier Pommaz, on avoue une baisse «de presque 50%. Nous tentons de nous diversifier en vendant des paniers de spécialités. On verra.» Comme les averses, on attend que ça passe.

Au-dessus d’un tapis de rampons, Marcel Kuster, 53 ans, ne craint pas l’eau froide. «Dimanche dernier, il y a eu un petit fléchissement des affaires de 20% ». Pourtant le maraîcher en redemande : «Je suis favorable à l’ouverture des magasins. A terme, plus les magasins sont ouverts, plus on travaille. » Dans son dos, les clients bien trempés ferment leur parapluie avant de s’engouffrer dans le tourniquet de la Coop. «Plus il y a de marchands, plus y a de la vie, je vous dis, poursuit Marcel. Pour que les marchés survivent, il faut que ça bouge !»

Au stand de la boulangerie Bretzel, Brigitte semble résister au milieu d’une forêt de baguettes croustillantes: «Le pain est un produit à part. Moi, je l’ai toujours acheté chez les boulangers. Jamais dans les grandes surfaces. Chez nous, c’est plus cher, mais c’est des bras humains qui font le pain. Nos clients le savent et l’apprécient. »

Le plus beau stand

Le plus beau stand de fruits du jour est celui de Miguel Franco. Les odeurs des mandarines de Sicile côtoient les parfums exotiques de ses ananas bien mûrs. «Je ne me plains pas, je vends une excellente qualité qui ne peut pas se comparer avec les grandes surfaces.» Il saisit à pleines mains une grappe de litchis rouges qui semble avoir été cueillie le matin même. «Ils viennent de l’île Maurice. C’est du premier choix, qui coûte presque trois fois plus que la qualité ordinaire. Vous n’en trouvez pas dans les grandes surfaces.»

Le rire de Miguel

Sans articuler de chiffres il assure que tout va bien : «Les maraîchers qui travaillent le samedi devant Manor s’en sortent bien. Je ne me plains pas. » Fait-il dans la méthode Coué? On ne dirait pas. Il faut dire que l’homme revient de loin. Arrivé en Suisse dans les années 70, cet immigré espagnol assure avoir «beaucoup, beaucoup» travaillé. «Au début, au marché de Plainpalais, on était trois, dit-il en roulant les r. J’ai bossé avec mes quatre enfants en répétant un seul slogan : chez Miguel si tu ne travailles pas, tu ne manges pas.» Il éclate de rire. Un défi à la pluie qui n’en finit pas de tomber.