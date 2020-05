Lune de miel en confinement pour deux Genevois David et Carolina ont passé 28 jours coincés aux Canaries sans wifi avant d’être rapatriés. La grande majorité des invités à leur mariage ont été infectés, heureusement sans drame. D'autres témoignages suivront. Frédéric Thomasset , Lorraine Fasler , Jean-Daniel Sallin , Aurélie Toninato , Sophie Simon

Après plus d'un mois de semi-confinement, la Suisse et Genève abordent la très sensible phase du déconfinement. Une nouvelle étape dans la lutte contre le coronavirus qui se fera par étapes, et soulèvera de nombreuses questions. Au coeur de ces problématiques, les Genevois vont devoir apprendre à rouvrir leurs portes et renouer avec le contact humain.

Entre retour au travail, reprise de l'école et un isolement moins strict, tous vont oeuvrer à un peu plus de normalité. Leurs histoires sont parfois dures, parfois émouvantes, souvent chargée d'une motivation contagieuse. La Tribune de Genève a décidé de les raconter, de les partager. Si vous souhaitez témoigner, merci d'adresser un mail à notre journaliste: frederic.thomasset@tdg.ch

----------

Mois 2

----------

Semaine 4

----------

Semaine 3

----------

Semaine 2

----------

Semaine 1