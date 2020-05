Lundi, rentrée des classes: les précautions à prendre

Lundi, après près de deux mois de confinement, la Suisse a décidé d’ouvrir à nouveau le même jour les écoles, les magasins et les restaurants. Est-ce une bonne idée? Comment procéder pour éviter une nouvelle flambée du coronavirus? Réponses du professeur Didier Pittet, chef du Service de prévention et contrôle de l’infection des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), de Paola Marchesini, secrétaire générale du Département de l’instruction publique (DIP), et de la professeure Klara Posfay Barbe, cheffe du Service de pédiatrie générale et responsable de l’Unité des maladies infectieuses pédiatriques des HUG.

Médecins favorables

Les médecins approuvent l’ouverture des écoles. «Au départ, nous étions favorables à leur non-fermeture, rappelle Didier Pittet. Si on avait suivi nos recommandations, elles seraient restées ouvertes. L’inquiétude n’est pas là, mais dans la reprise générale de l’activité.»

«Rouvrir les écoles est une bonne idée pour au moins deux raisons, précise Klara Posfay Barbe. D’une part, les enfants font très peu de maladies sévères avec le coronavirus. Ils ont des affections bénignes (infections des voies respiratoires supérieures, douleurs abdominales) qui ne sont pas inquiétantes. Nous surveillons la situation comme le lait sur le feu: les cas sévères sont extrêmement rares à Genève, en Europe et dans le monde. D’autre part, nous allons devoir vivre avec ce virus. On ne peut pas déscolariser les enfants jusqu’à l’arrivée d’un vaccin en 2021. Reprendre en septembre ne changerait rien à cet égard.»

Quid des études selon lesquelles les enfants, tout en tombant peu ou pas malades, peuvent transmettre le virus? «C’est possible, mais rare. Nous allons publier une étude montrant que 80% des 40 premiers enfants diagnostiqués à Genève pour le Covid-19 ont développé des symptômes après leurs parents. Le plus souvent, ce sont donc les adultes qui infectent les enfants.»

En sait-on davantage sur cette maladie rare, proche de celle de Kawasaki, qui semble toucher des enfants ayant eu le coronavirus? «Nous n’avons eu que très peu de cas. Nous n’avons pas encore la preuve que cette maladie soit uniquement liée au virus», répond Klara Posfay Barbe.

Un autre sujet inquiète la pédiatre, qui lance un appel: «Avec le confinement, certains enfants issus d’environnements sociaux ou familiaux difficiles ont disparu de nos radars. Pour tous les enfants, il faut reprendre le suivi médical, chez le pédiatre ou à l’hôpital. C’est important.»

Exceptions

Les enfants ayant des symptômes respiratoires ou de la fièvre n’iront pas en classe. Ils devront contacter leur pédiatre puis aller se faire tester. Idem pour les enseignants. Quant aux personnes vulnérables ou côtoyant un proche vulnérable, «elles devront suivre les conseils de leur médecin traitant. Les maîtres dans cette situation pourront enseigner à distance aux enfants vulnérables devant rester chez eux», préconise Paola Marchesini.

Nécessité éducative

Si ouvrir à nouveau les écoles est jugé suffisamment sûr médicalement, la décision répond par ailleurs à une urgence éducative.

«La fermeture des écoles a aggravé la fracture sociale», déplore Paola Marchesini. Faute de matériel informatique à domicile, certains enfants n’ont pas du tout eu accès à l’enseignement en ligne, même par le biais d’un téléphone. «Le monde associatif nous a aidés à distribuer des outils. De son côté, l’administration va léguer d’anciens ordinateurs qui seront reconfigurés. Mais on n’a pas pu répondre à tous les besoins.»

Autre inégalité, celle des conditions de travail. «Certains disposent d’une chambre individuelle, quand d’autres vivent dans de petits appartements où ils ne peuvent pas s’isoler pour étudier, relève la secrétaire générale du DIP. Des élèves se sont découragés. Nous avons peur qu’en désertant l’école du 13 mars au 26 août, les plus fragiles décrochent.»

Reprise progressive

Une reprise progressive et un enseignement en demi-journées seront-ils efficaces sur le plan éducatif? «Quantitativement, on y perd, mais d’un point de vue qualitatif, les enseignants auront davantage de temps pour chacun, répond Paola Marchesini. Ils pourront repérer les lacunes et guider les élèves dans le travail à accomplir chez eux.»

Pour Didier Pittet, cette reprise cadencée fait sens d’un point de vue sanitaire. Pour les élèves du primaire, il conseille d’emprunter, à pied, le chemin le plus rapide pour se rendre à l’école primaire. Les parents devraient laisser leur enfant à l’entrée du préau en veillant à bien maintenir une distance de 2 mètres entre adultes.

Au Cycle, «il faudra faire respecter la distance et l’hygiène des mains, poursuit le spécialiste. Pour les élèves qui viennent en bus, le masque peut être utile en cas d’affluence (en pensant à se désinfecter les mains avant et après). Mais soyons clairs: le virus va circuler avec les gens. Il faut simplement veiller à ce que cette circulation soit la plus lente possible.»

Masques et lavage

Ni les médecins ni le DIP ne préconisent le port du masque à l’école – à l’inverse de certains établissements privés. Pourquoi renoncer à cette précaution supplémentaire? «Faire porter le masque à des enfants est illusoire, estime Klara Posfay Barbe. Quand vous regardez les adultes à la Migros, c’est effrayant de voir comme peu le portent bien. Imaginez avec des enfants…»

Des exceptions concerneront les enfants devant revêtir un masque sur conseil du pédiatre ou développant soudainement des symptômes. «On donnera un masque le temps que les parents viennent chercher leur enfant pour le conduire chez le médecin ou se faire tester», précise Paola Marchesini.

Mais si des élèves ou des enseignants souhaitent tout de même porter un masque? «Nous devrons en discuter avec les parents au primaire. Aux élèves du Cycle et les enseignants qui désireraient se masquer, nous leur rappellerons que ce n’est pas préconisé, comme l’importance d’une très bonne hygiène des mains et le fait que l’on ne doit pas toucher le masque tant qu’on le porte.»

Le gel hydroalcoolique ne sera pas en libre accès à l’école. Que faire si l’on touche du matériel contaminé? Au primaire, les enfants se laveront régulièrement les mains au lavabo avec de l’eau et du savon et les sécheront avec une serviette à usage unique. Au Cycle, une solution hydroalcoolique sera fréquemment distribuée par les enseignants.

Magasins, restaurants

Si l’école n’inquiète pas les médecins, la réouverture des magasins et des restaurants leur semble plus risquée. «Il faut absolument éviter une ruée, prévient Didier Pittet. Certains restaurants ne rouvriront pas encore et si on respecte les mesures, cela devrait bien se passer. Quant aux magasins, ils doivent s’organiser pour respecter les distances sociales et le flux directionnel, un peu comme chez Ikea.»

Faut-il craindre de déambuler dans un magasin, d’essayer des vêtements? «Non. Pour être contaminé, il faut un contact prolongé (plus de quinze minutes) ou très proche (un baiser) avec du virus vivant. On peut donc essayer des vêtements sans problème. Il ne suffit pas que quelqu’un passe devant vous pour vous infecter.»

Tester et encore tester

La clé d’un déconfinement réussi repose donc sur trois piliers, martèle le médecin. Limiter les densités de population. Respecter les distances sociales et l’hygiène des mains. Et se faire tester au moindre symptôme en se mettant en quarantaine en cas de résultat positif. «C’est dans l’intérêt de la société que chacun joue le jeu car si le 25 mai (ndlr: date à laquelle l’école doit reprendre en classes entières), la courbe épidémiologique repart vers le haut, on retournera en arrière.