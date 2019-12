Elle a loué son premier appartement à 50 ans

«Même si on me payait et on m’offrait du chocolat, je ne souhaiterais pour rien au monde retourner vivre en foyer.» Ce message a le mérite d’être clair: Marianne Gonin (54 ans), qui souffre de la maladie des os de verre, a découvert bien tardivement les joies de la vie «en solitaire» puisqu’elle a dû attendre le cap des 50 ans pour obtenir son premier bail! Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle apprécie sa nouvelle existence.

Tout n’était pourtant pas gagné d’avance pour cette femme qui a passé la grande majorité de sa vie au sein de la fondation Foyer-Handicap. Nous l’avons récemment rencontrée dans son coquet petit appartement carougeois où elle s’est installée il y a trois ans. Un espace lumineux, situé dans la résidence au nom de feu Annette Kaplun, grande figure de la fondation.

Un lieu parfaitement adapté à son handicap. Une belle réussite que cet habitat conçu par Foyer-Handicap. «Toutes les fenêtres, les stores et la porte d’entrée s’ouvrent automatiquement, nous indique fièrement son occupante. Il suffit de presser un bouton. Le plan de travail et les armoires de la cuisine montent et descendent également en fonction de mes besoins.»

«Des fois, je ne me considère pas vraiment comme une handicapée»

Si l’accueillante quinquagénaire approuve tout particulièrement son indépendance – «Au foyer, on devait manger à 18 heures, sinon c’était jeûne» – elle ne cache pas que «la grandeur de son logement lui a fait tout drôle au début».

Michael Jackson

Marianne Gonin n’a pas rompu les liens avec Foyer-Handicap: elle continue de travailler à l’atelier des Voirets, du même nom que le foyer où elle a vécu un grand nombre d’années: «Je fais du journalisme et ça me plaît beaucoup, mais je rêve que mes articles puissent sortir du cadre du journal d’information de la fondation (www.synergies-news.ch). J’aimerais pouvoir dépasser les frontières du handicap et de Genève. Avoir plus d’audience.»

Certains de ses sujets n’en manquent pas. À l’image de «Vivre à la hauteur des fesses», mon texte le plus rigolo», selon celle qui se déplace en fauteuil roulant. Et lorsqu’elle évoque spontanément ses «problèmes de drague», Marianne les explique, là encore avec humour, en soulignant qu’elle rougit facilement et perd vite ses moyens si quelqu’un lui plaît: «Mon type d’homme, c’est Michael Jackson, avec la peau basanée et les cheveux longs. Le problème, c’est qu’en cas de jolie rencontre, je n’arrive plus à sortir un son. Je devrais toujours avoir un petit mot sur moi pour m’aider à entamer une discussion…»

La musique de Michael Jackson, Céline Dion et Yannick Noah rythme aussi ses journées, mais c’est le groupe genevois de reggae Green System qui a ses faveurs. «Ce sont devenus des amis; j’adore voir leurs concerts et danser, mais j’ai peur du public», indique Marianne. Née le 9 juin 1965 à Lausanne, elle a dû rester six ans à l’hôpital à cause de sa maladie: «Je suis née avec les deux jambes et les deux bras cassés. Enfant, j’ai eu fracture sur fracture. C’est comme cela que j’ai rencontré une infirmière qui me prenait parfois chez elle pour que je découvre la vie de famille. Mes parents biologiques m’ont abandonnée à la naissance.»

À l’âge de 6 ans, Marianne peut enfin quitter l’hôpital. Elle est accueillie à Payerne chez la sœur de ladite infirmière: «Cette nouvelle maman, ses deux fils et sa fille sont devenus ma famille.» Sa soif de vivre, dit-elle, tout comme la musique et ses amis. Son courage également alors qu’elle souffre encore d’un bras cassé depuis 2004… et qu’elle a perdu son petit copain Jean-Luc, décédé très jeune.

Peur du handicap

«J’essaie de me dire que ça va. Des fois, je ne me considère pas vraiment comme une handicapée. Mon fauteuil, c’est ma voiture. Tout ce que j’arrive à faire, c’est top. Je deviens juste folle quand je dois faire face à un obstacle, par exemple quand je dois mettre une lettre à la poste. Idem quand je n’arrive pas à attraper un produit dans un commerce. Lorsque je suis énervée, j’écoute Green System et ça va tout de suite mieux. On n’arrête pas de m’encourager à demander de l’aide, mais beaucoup de gens n’osent pas s’approcher. Ils ont peur du handicap. Les étrangers sont en général plus à l’aise avec ça.»

Ces obstacles, c’est le prix à payer pour la liberté: «Une fois, j’ai été oubliée dans le train entre Genève et Payerne. J’ai très peur des transports publics et de la foule. Pour le reste, j’étais prête à vivre seule. Dans mon dernier foyer des Caroubiers, les aides-soignantes m’y ont bien préparée. Ici, on continue de venir m’aider à faire ma toilette, la lessive et le ménage. On m’apporte aussi des repas les jours où je travaille. Je suis fan de spaghettis à l’ail et à la carbonara.»

L’histoire de Marianne Gonin illustre à merveille le pari des dirigeants de Foyer-Handicap. «Changer le regard des autres en allant dans la cité», comme l’espèrent Betty Dunant et Tal Schibler, vice-présidente et président de cette institution qui fête son demi-siècle cette année. Les 16 appartements de la résidence Kaplun, équipés pour le handicap, participent à cette ambition. Marianne se plaît dans cet environnement rassurant mais apprécie de couper avec Foyer-Handicap le week-end: «J’aime bien être seule et faire des choses le plus tranquillement possible. En plus de la musique, je regarde les émissions «Personne n’y avait pensé» et «Questions pour un champion». Je savoure enfin mes sorties avec des amis qui n’ont rien à voir avec Foyer-Handicap.»