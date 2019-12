Au Lignon, un extincteur finit sur la police

Un extincteur a été lancé du haut des coursives du Lignon, vendredi soir, et a fini sur le toit d’une voiture de police qui patrouillait dans le secteur. Vers 20h20, des agents venaient d’intervenir à l'avenue du Lignon pour un conflit dans un appartement. Alors qu’ils s’apprêtaient à partir et qu’ils avaient regagné leur véhicule de service, les policiers ont reçu le projectile, lancé depuis le 12e étage. «Une enquête est en cours afin d'identifier l'auteur ou les auteurs et personne pour l'heure n'a été interpellé», explique Silvain Guillaume-Gentil, porte-parole de la police genevoise. Les agents n’ont pas été blessés.

Cet acte n’est pas le premier du genre dans le quartier. Il y a quelques semaines, un caillou a fini sa course dans la vitre d’une voiture des forces de l’ordre. En 2017, huit jeunes avaient été interpellés pour avoir caillassé des véhicules de police et de pompiers. Ils faisaient venir les secours dans le quartier sous divers prétextes avant de s'en prendre à leurs véhicules.