Licenciée à tort, elle gagne son bras de fer en justice

Le Département de l’instruction publique (DIP) se fait taper sur les doigts par la justice. Un récent arrêt de la Chambre administrative annule le licenciement d’une assistante sociale et ordonne au DIP de la réintégrer. Cette dernière, que nous appellerons Rosa, se voit allouer une indemnité de 2000 francs à la charge de l’État.

Si elle revient de loin, elle n’est toutefois pas au bout de ses peines, relève son avocat, Me Romain Jordan: «À ce jour, elle n’a toujours pas touché ce qui lui est dû, ni d’ailleurs son salaire de février et de mars. Comment doit-elle vivre, a fortiori en plein confinement? C’est un scandale!»

Un avenir radieux

Revenons aux premiers tracas de Rosa, en 2014. Cette année-là, son avenir s’annonce radieux. Il ne lui manque plus que 15 crédits (sur 180 requis) pour décrocher son bachelor à la Haute École de travail social (HETS). En octobre, alors qu’elle n’a pas encore rendu son mémoire nécessaire à la dernière tranche de crédits, elle est engagée par le DIP comme assistante sociale auxiliaire.

Formellement, elle n’a pas son bachelor, elle est donc payée en classe 14 plutôt qu’en classe 15. Elle travaillera au Cycle des Grandes-Communes puis à ceux de Drize, de Pinchat et des Coudriers. Son travail donne pleine et entière satisfaction. Un directeur loue même son professionnalisme, sa sérénité et sa bonne collaboration. Cerise sur le gâteau: en été 2017, elle est nommée fonctionnaire.

Trois semaines plus tard, le 25 septembre, elle présente son travail de bachelor. Mais le résultat est jugé insuffisant. Le mois suivant, elle est ex-matriculée de la HETS. Rosa tente d’obtenir un délai pour fournir de la documentation complémentaire à son mémoire, en vain.

En 2018, lors d’un entretien de service, en présence des ressources humaines du DIP, on lui explique que, faute de bachelor, elle devait s’attendre à perdre son poste mais qu’un reclassement lui serait proposé. Elle vit mal ce désaveu et tente d’invoquer l’expérience acquise durant quatre ans au sein du DIP et dans le domaine de l’enfance (ndlr: treize ans). Peine perdue. En mars, elle tombe malade et ne peut travailler durant cinq mois.

Bachelor exigé

La même année, le DIP, qui estime que le bachelor s’impose pour un tel poste, ouvre une procédure de reclassement jusqu’au 15 janvier 2019. Rosa rechigne à y collaborer. Elle s’inscrit pour décrocher un diplôme (CAS) en protection de l’enfance et de l’adolescence.

Le DIP, qui refuse de prendre en charge cette nouvelle formation, lui fait comprendre que si elle souhaitait obtenir des congés pour ces cours, elle devait en faire la demande ad hoc aux ressources humaines, faute de quoi ses absences seraient considérées comme injustifiées. À l’époque, un des directeurs d’établissement lui fait savoir qu’il était déçu de la façon dont elle avait géré la situation d’un élève. Rosa sent que le climat change…

L’étau se resserre

En 2019, le DIP lui explique que le reclassement n’a pas abouti et, quelques mois plus tard, la conseillère d’État lui signifie son licenciement dès le 30 septembre 2019. Rosa essuie au passage quelques reproches, notamment son refus d’annoncer comme il se doit les absences dans le cadre de son CAS, de ne pas avoir postulé aux autres postes proposés durant la procédure de reclassement et de ne pas avoir informé le DIP de son recours contre son exmatriculation.

Rosa conteste son licenciement en août 2019 devant la Chambre administrative, qui vient de balayer, fait rare, les reproches du DIP. Les juges considèrent aujourd’hui que la fonction de Rosa «ne devait pas impérativement être occupée que par des personnes titulaires des diplômes requis». L’expérience acquise pouvant pallier le déficit de formation: Selon l’arrêt, «le DIP ne saurait déduire que l’échec au travail de bachelor justifierait une impossibilité de continuer d’exercer sa fonction».

De plus, notent les juges, la nomination de Rosa en tant que fonctionnaire a été prononcée trois semaines avant la présentation de son travail de bachelor: «Dans ces conditions, le DIP aurait pu repousser ladite nomination pour prendre en compte cet élément qu’elle juge aujourd’hui déterminant.»

Le DIP fait grand cas du fait que le licenciement se justifie au vu de l’égalité de traitement par rapport aux assistants sociaux diplômés. Ce raisonnement ne tient pas la route aux yeux des juges puisque Rosa était précisément moins payée que les détenteurs d’un bachelor.

«Cet arrêt est la victoire du bon sens, selon Me Jordan. Un employeur ne peut se comporter de façon contradictoire avec ses employés et chercher à tirer profit d’informalités qui ne sont en réalité que des prétextes. Il est désormais impératif que ma mandante touche son salaire, à défaut nous mettrons le département aux poursuites.»

Le porte-parole Pierre-Antoine Preti répond que «le département a immédiatement entrepris les démarches afin de se conformer à l’arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice».