Libérer des places de parking pour reverdir la ville

Comment partager l’espace public? Le Park(ing) Day invite la population à y réfléchir. Depuis plus de dix ans, cette journée mondiale se déroule le troisième week-end de septembre. L’objectif: mobiliser les citoyens d’une ville pour transformer provisoirement des places de parking en espaces végétalisés et créatifs. Vendredi, les Verts ont occupé quatre places de parking devant la Poste du Mont-Blanc, qu’ils ont aménagées avec plusieurs dizaines de pots de fleurs de toutes sortes.

«Une journée comme celle-ci permet d’enclencher une réflexion sur le partage de l’espace public, et la nécessité de rééquilibrer les modes de transport de Genève, déclare Delphine Klopfenstein Broggini, co-secrétaire générale des Verts genevois. La place de la voiture a beaucoup trop d’importance en ville par rapport aux espaces verts. Elle empêche aussi le développement des transports publics et de la mobilité douce.» Elle ajoute: «L’idée n’est pas de faire la morale, mais de montrer que dès que l’on réduit l’espace que prend la voiture, en supprimant des places de parking par exemple, se libère alors beaucoup de place. Celle-ci peut alors être utilisée de manière créative: c’est une transformation de l’espace public, non plus en espace de déplacement, mais en espace de vie!»

Pour Nicolas Walder, maire de Carouge et président des Verts genevois, «la nature en ville et l’aménagement du territoire sont aussi des moyens de ramener la biodiversité en zone urbaine. Cette végétalisation de la ville amène une autre dimension à celle-ci.» Et d’ajouter: «La plupart des gens sont des piétons dans leur vie de tous les jours, il faut donc développer des infrastructures qui les entourent. On espère que la mise en service du réseau ferroviaire Léman Express le 15 décembre et le déploiement de la Loi pour une mobilité cohérente et équilibrée (LMCE) vont déjà changer quelque chose en matière de déplacement. Mais de toute façon, cela ne change rien au fait qu’il y a trop de voitures à Genève.»