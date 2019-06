Liaisons lacustres et Léman express au cœur des Assises transfrontalières

«Liaisons lacustres et ferroviaires transfrontalières: comment imaginer la future mobilité?» Tel était le thème de la sixième édition des Assises transfrontalières qui réunissent une centaine d’élus vaudois, genevois et français. Ces Assises se sont tenues cette année sur le bateau «Henry Dunant» de la CGN.

Organisées la première fois en 2010, les Assises transfrontalières ont pour vocation d’offrir aux élus un lieu où se forge une compréhension partagée des enjeux du territoire transfrontalier. Dans un communiqué du Grand Genève, les élus de l'agglomération franco-valdo-genevoise précisent qu'il a été question de développement du Projet d’agglomération, des circuits de financement du Grand Genève, la politique culturelle transfrontalière, de la gouvernance de la région et des défis de la politique sanitaire.

La question des liaisons lacustres et ferroviaires à l’échelle de la région était aussi au cœur des discussions tant elle est cruciale, avec des besoins en infrastructures en augmentation constante, parallèlement au développement démographique futur du Grand Genève. Le communiqué insiste sur le fait que «les investissements dans la flotte navale, mais surtout les trains du Léman Express permettront d’accroître les synergies entre la France et la Suisse pour apporter des solutions pragmatiques dans les domaines de la mobilité, à l’heure où le nombre d’usagers ne cesse de croître de manière forte. Une meilleure coordination de la planification des transports et de l’aménagement du territoire, de même que l’influence de la numérisation sur les comportements futurs pourraient représenter des thèmes de discussion pour les prochaines Assises».

Ces Assises constituent une plateforme d’échange entre législateurs vaudois, genevois et français autour de sujets importants pour le devenir de l’agglomération transfrontalière. Les discussions qui s’y tiennent permettent la préparation des débats parlementaires et forgent une culture commune, une compréhension partagée des enjeux du territoire et des liens entre élu-e-s partageant un même bassin de vie.

La discussion s’est organisée autour d’une table ronde associant la présidente du Conseil d'État vaudois, Nuria Gorrite, le conseiller d'État Serge Dal Busco (Genève), le président du Pôle métropolitain du Genevois français, Jean Denais, la députée au Grand Conseil (Genève), Salima Moyard, le directeur de Lémanis, Mario Werren, et l’urbaniste et chargé de cours à l’EPFL, Marc-Antoine Messer. La discussion était modérée par Henri Roth, chargé de communication à l'État de Genève et historien.

(TDG)