Sept avocats réunis dans une même salle pour un litige portant sur 60 millions d’euros sont la promesse de plaidoiries fleuve. Mercredi, dans le procès d’une avocate d’affaires belge accusée de blanchiment d’argent au détriment des héritiers Bailo de Spoelberch, les interventions de la partie plaignante et de la défense ont duré plus de quinze heures.

L’affaire impliquait de décortiquer quinze années d’activités financières de la prévenue.

Pour cela, un projecteur et sa toile ont été placés sur un côté de la salle d’audience à l’initiative des plaignants. La reconstitution sur PowerPoint en guise de plaidoirie détonne dans un prétoire, mais MesDominique Lecoq et Vincent Jeanneret, experts de droit bancaire, avaient un objectif: détricoter un labyrinthe de comptes bancaires, de sociétés offshore, de virements, de contrats et de prête-noms, pour arriver à la conclusion que la prévenue a noyé les 815000 actions dans des centaines de transactions. Durant son interrogatoire, l’avocate avait dit se retrouver seule depuis son arrestation en 2017. En réalité, elle dispose d’une équipe de quatre avocats pour convaincre les juges que ces 815000 actions lui étaient dues à titre d’honoraires. Et MeÉric Boigelot, son avocat belge, de lancer au Tribunal correctionnel: «Elle n’est pas l’escroc que l’on décrit.» Les juges se sont retirés pour délibérer.