Les Verts exposent leur plan pour rafraîchir la ville

Les élections municipales approchent. Au vu de l’intérêt croissant pour le thème politique du réchauffement climatique, les Verts de la Ville de Genève ont révélé ce mardi leur stratégie en quinze points.

La végétalisation de la ville est mise en vedette dans ce plan de protection de la population. Plusieurs mesures vont dans ce sens. Parmi celles-ci, planter au minimum un arbre par jour jusqu’en 2030 pour atteindre 30% de surfaces arborisées en ville de Genève (21.1% actuellement), déminéraliser 25'000 m2 de surfaces publiques qui s’y prêtent d’ici à 2025, ainsi que créer un fond spécifiquement pour la végétalisation.

Une proposition originale est la création de bisses urbains entre certaines fontaines publiques. L’idée, entre autres employée à Berne, est de profiter de la déclivité naturelle qu’il peut y avoir entre deux fontaines pour creuser un bisse qui, sous une grille, servirait à rafraîchir les trottoirs. Dans le même but, le parti propose aussi de remettre à l’air libre les nants enterrés sous la ville, comme celui du quartier des Grottes ou encore des Eaux-Vives.

Le climat est aujourd’hui au centre des préoccupations écologiques, qui sont la raison d’être du parti Vert. Frédérique Perler, vice-présidente des Verts genevois et candidate au Conseil administratif, déclare qu’avec la prise de conscience actuelle, les Verts ont désormais une responsabilité d’agir. «Nous sommes attendus au tournant», ajoute-t-elle.

Alfonso Gomez, conseiller municipal et également candidat à l'Exécutif, parle d’un véritable changement de paradigme, de la nécessité d’un «autre urbanisme». Il souligne l’importance de la volonté politique dans ce contexte, car selon lui le travail nécessaire pour changer la façon même dont la ville de Genève est pensée semble gigantesque. Les Verts veulent promouvoir d’une part la multidisciplinarité au sein des projets urbains et d’autre part la réappropriation de l’espace public par les habitants. Une des solutions proposées par le parti serait d’autoriser les citoyens à jardiner des parcelles publiques spécifiques, comme cela se fait déjà dans de nombreuses grandes villes.

Alfonso Gomez décrit le plan de végétalisation présenté par le Conseil administratif début juillet comme un bon début, quoique manquant d'ambition. Il insiste sur la nécessité d’y ajouter des actions concrètes et plus contraignantes. L’idée est de «passer à la vitesse supérieure et ne plus se contenter seulement d’intentions déclaratoires». Cependant, le parti déclare vouloir rester dans l’encouragement pour ce qui est des efforts dans le privé, par exemples avec des subventions. «Quand on demande trop, on ne nous écoute plus», ajoute Delphine Wuest.

Souhaitant impliquer la population dans sa démarche, le parti organise un concours «Végétaliser et rafraîchir la ville» à l'occasion de la rentrée. Les personnes voulant participer doivent montrer par une photo ou expliquer par texte ce qui selon eux consiste en un bon exemple d'espace vert en ville. Il faut par la suite taguer les Verts genevois sur un réseau social, ou envoyer sa participation à contact@verts-ville-ge.ch.