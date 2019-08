Les vacances à la ferme se battent pour exister

«Les vacances à la ferme sont tendance. La conscience d’un environnement sain et d’une agriculture innovante, respectueuse des animaux et de l’environnement, augmente.» C’est ainsi que le directeur d’Agritourisme Suisse, Andreas Allenspach, prêche pour sa paroisse. Sur 350 membres dans le pays, le canton de Berne est champion, avec 52 prestataires (notamment en Emmental-Haute-Argovie), suivi par les Grisons (28), Lucerne (17) et Vaud (15). Dans ce classement, Genève fait pâle figure, avec seulement deux adresses dotées du label de qualité de l’organisation faîtière: la Ferme enchantée, à Russin (lire ci-contre), et le Domaine de Crève-Cœur, à Choulex.

Deux exploitations agroviticoles, sans animaux typiques. Ce n’est pas ici que l’on pourra apprendre à traire une vache.

Cinq adresses, deux patentes

Genève Tourisme mentionne en sus trois adresses d’hébergement à la campagne qui ne font pas partie d’Agritourisme Suisse: deux à Bourdigny et une à Dardagny. En moyenne, la chambre double avec petit-déjeuner se loue autour de 120 fr. la nuit.

Il existe par ailleurs une très large offre de magasins à la ferme. Sinon, une visite à l’étable est possible à la Touvière, à Meinier, de même qu’un brunch à l’année au Panier de Nicole, à Russin (ndlr: sans compter les fermes du 1er Août où il y a plus de choix, lire encadré), et c’est à peu près tout. Pas de vacances à cheval dans notre canton, pas d’offre wellness.

Comment expliquer cette situation un peu minimaliste? Plusieurs dispositions légales cantonales sont en cause.

La première est la nouvelle loi sur la restauration, le débit de boissons, l’hébergement et le divertissement (LRDBHD), entrée en vigueur en 2016. Elle impose un diplôme à de nouvelles catégories d’établissements voués à l’hébergement. «C’est une réelle problématique pour les prestataires genevois d’agritourisme, reprend Andreas Allenspach. Les exploitations doivent se conformer aux nouvelles exigences en passant l’examen de cafetier, restaurateur et hôtelier, faute de quoi elles ne pourront plus exercer leur activité d’agritourisme.» Il relève d’ailleurs que «la plupart des cantons romands reconnaissent l’agritourisme comme une diversification et non comme une activité professionnelle en soi. Nous sommes étonnés que ce ne soit pas le cas pour le canton de Genève.»

En effet, la présidente de l’association Agri Accueil à Genève, Laurence Duez-Pittet, cite en exemple la législation du canton de Vaud. Chez nos voisins, la loi sur les auberges et débits de boissons (équivalente à notre LRDBHD) distingue l’agritourisme des autres types d’établissements et pousse la précision jusqu’à identifier quatre sous-groupes: le gîte rural, la table d’hôte, le caveau et le chalet d’alpage. Pour les deux premières catégories, une licence allégée, taillée sur mesure, permet de servir des mets et des boissons jusqu’à 20 personnes (et de les loger dans le gîte rural).

«Toute la promotion touristique est centrée sur la ville, déplore Laurence Duez-Pittet. D’un côté, on utilise notre image, et de l’autre, on ne nous reconnaît pas. J’ai l’impression qu’on fait peur aux hôteliers, alors qu’on n’est que cinq… Nous ne sommes pas concurrents, nous sommes complémentaires. Si quelqu’un ne trouve pas de chambre d’hôte à Genève, il n’ira pas à l’hôtel, il ira dans le canton de Vaud.»

Ce type d’hébergement n’est en tout cas pas en haut de la liste des préoccupations de Genève Tourisme: «On n’a pas encore les produits adaptés pour en faire une priorité, justifie Lucie Gerber, porte-parole de la fondation. La destination n’est pas mûre à ce stade. Notamment pour des contraintes de langue, il faut que les fermiers parlent anglais. Mais sur le principe, bien sûr que nous sommes preneurs, on serait ravis de mettre ce genre d’offre en avant.» Un assouplissement de la LRDBHD est-il prévu? «Non, répond Laurent Paoliello, porte-parole du Département de l’emploi, autorité de tutelle de la police du commerce. La loi telle quelle permet déjà de fonctionner.»

Airbnb favorisé?

Laurence Duez-Pittet dénonce une inégalité de traitement avec les plateformes d’hébergement en ligne. «J’ai un problème d’équité. Les autorités nous disent qu’elles ne font pas d’exception. Mais ceux qui proposent une location sur Airbnb ne sont pas tenus de passer l’examen de cafetier, restaurateur et hôtelier. Et s’ils sont supposés payer la taxe de séjour, il n’y a aucun contrôle, le département n’agit que sur dénonciation!» Alors les prestataires d’agritourisme n’auraient-ils pas intérêt à s’inscrire sur Airbnb? «Il y a de quoi se poser la question. Ce serait dommage.» Elle-même détentrice d’une patente, elle ne franchira pas le pas. «Non, j’ai une identité à défendre, c’est important qu’on se différencie.»

Sur ce point, Laurent Paoliello affirme que le règlement (le RDTR) est le même pour tout le monde. Si un propriétaire habite son logement et loue une ou plusieurs chambres plus de 90 jours par an, l’activité est considérée comme «à titre professionnel». Elle requiert alors une autorisation de la police du commerce. Et celle-ci est conditionnée au passage de l’examen de cafetier.

La Ferme enchantée mérite son nom

La Ferme enchantée n’usurpe pas son titre. En pénétrant dans cette exploitation viticole sise à Russin, la vue vertigineuse sur les coteaux alentour saisit le visiteur d’emblée. La présence d’un immense séquoia qui domine le tout ne gâche rien à la carte postale. «C’est notre parasol naturel», plaisante l’exploitante, Laurence Duez-Pittet. La chambre double, petit-déjeuner et taxes inclus, revient à environ 120 francs.

Ce domaine, décoré avec soin, c’était la dot de mariage de sa grand-mère. Laurence Duez-Pittet a grandi ici et ses parents auraient été parmi les premiers à se lancer dans les chambres d’hôte, dans les années 80, au moment où la viticulture rencontrait de sérieuses difficultés économiques.

«À l’époque, c’est le Service de l’agriculture qui a poussé les exploitants à se diversifier à travers l’hébergement ou la vente directe.» Cette ancienne responsable d’un laboratoire d’analyses médicales a quant à elle franchi le pas il y a une dizaine d’années, pour reprendre le flambeau de sa maman. «Je n’étais pas agricultrice et je reprenais du tourisme rural, je n’avais aucune légitimité, estime-t-elle. J’ai donc passé ma patente de cafetier.» Elle développe alors l’événementiel à la ferme: anniversaires, mariages, séminaires. Ces activités sont un bon complément de revenu, environ 50-50 avec l’exploitation viticole. Elles sont dopées par les atouts stratégiques des environs: point de passage de la croisière du Rhône, balade aux Teppes de Verbois, etc. Ses clients seraient de tous horizons et toutes classes sociales. «On a beaucoup d’Allemands qui suivent le parcours ViaRhôna. Mais aussi des Japonais, des Libanais, des Israéliens et même des Genevois qui s’offrent un break pour le week-end.» S.S.