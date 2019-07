Les touristes du Golfe remplissent les palaces

Sortant du Président Wilson, elles se dirigent d’un pas tranquille en direction de la Perle du Lac. Une dame d’âge mûr porte un hijab cachant ses cheveux. Le voile de la jeune femme qui l’accompagne est plus aéré, laissant deviner sa chevelure, de couleur noir corneille. Elle surveille une adorable fillette qui sautille autour d’elles.

Les clients du Golfe, ceux d’août, sont de retour. Ce n’est qu’à la mi-septembre que les statistiques livreront les chiffres de juillet. Mais, en se basant sur les deux dernières années, cette clientèle devrait représenter 40 000 nuitées en juillet et 70 000 en août, le mois le plus prisé par ces touristes. De janvier à mai, le nombre de visiteurs en provenance de cette région a cependant diminué, passant de 63 500 en 2017 à quelque 58 600 cette année. Rien d’alarmant.

Rares Français ou Allemands

Près de la moitié d’entre eux choisit de séjourner dans un palace. Les établissements haut de gamme se livrent à une guerre des prix pour les attirer (lire notre encadré ci-dessous). Ces clients se pressent donc dans les palaces, loin devant les citoyens des États-Unis, les Chinois ou les Russes. En comparaison, seuls deux Suisses sur dix optent pour un cinq-étoiles, davantage que les visiteurs provenant du Royaume-Uni, de France ou d’Allemagne (voir notre graphique). Une tendance se renforce ces dernières années: si l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis (EAU) représentent encore près des trois quarts de la clientèle originaire du Golfe, les touristes provenant du Koweït ou du Qatar sont de plus en plus nombreux.

Les premières estimations montrent que la fréquentation de ces visiteurs choyés par les acteurs du tourisme genevois est stable. «Les clients habituels sont toujours présents, notamment les familles. On remarque aussi une clientèle plus jeune», résume Pierre Brunschwig, patron des magasins Bongénie, une enseigne appréciée par ces touristes. Leurs habitudes d’achat ont-elles changé? «Ils sont toujours friands de marques mais plus attentifs au prix. C’est une tendance générale. Globalement, le panier moyen a diminué», ajoute le commerçant genevois. Les chiffres cassent aussi deux idées répandues. D’abord, le nombre de touristes du Golfe n’a pas diminué par rapport aux décennies précédentes. Bien au contraire: durant ces deux mois, les nuitées sont passées de 52 000 en 1999 à 99 000 en 2008 et 118 000 en 2018. Ensuite, les mesures musclées prises par le prince héritier d’Arabie saoudite en novembre 2017 n’ont pas dissuadé les Saoudiens de se rendre à Genève. Rappelons que Mohammed ben Salmane avait alors organisé, au nom de la lutte contre la corruption, une large purge contre certains de ses riches et puissants concitoyens. En revanche, Genève ne peut plus compter sur la présence des plus hauts dignitaires d’Arabie saoudite. C’est la Haute-Savoie qui héberge d’autres maîtres du Golfe, Khalifa bin Zayed bin Sultan Al-Nahyan, président des Émirats arabes unis, et le prince héritier Mohammed bin Zayed bin Sultan Al-Nahyan.

Pour accueillir les touristes du Golfe, Genève dispose cependant de nombreux atouts. Les attractions des forains, qui ouvrent le 1er août, et le grand feu d’artifice agendé au samedi 10 août. Les commerçants sont aussi prêts. Chez Christian Dior, une jeune femme arabophone accueille les visiteurs. Au Bon Génie, du personnel maîtrise aussi l’arabe. Même si les touristes du Golfe parlent et comprennent généralement bien l’anglais, un accueil en arabe représente pour ces enseignes un atout important, apprécié par cette clientèle.

«La destination genevoise possède un grand nombre de caractéristiques recherchées par ces visiteurs lors de leur voyage, détaille de son côté Lucie Gerber, porte-parole de Genève Tourisme. La combinaison entre ville et nature, les possibilités de shopping, la taille humaine sont autant d’aspects notables pour ce marché. Finalement, la diversité culturelle de la ville même, aide les visiteurs du Moyen-Orient à se sentir à l’aise et accueillis.» Cerise sur le chebab, Genève Tourisme propose un site internet traduit en arabe et s’enorgueillit d’être la seule destination helvétique à avoir développé des réseaux sociaux en arabe. Le soir, les touristes du Golfe s’éparpillent dans les rues marchandes ou flânent dans les parcs. La température est agréable, loin de la canicule de la semaine dernière qui leur aurait rappelé la fournaise qui les décide précisément à quitter leurs pays pour la fraîcheur des bords du Léman.

Guerre des grands hôtels

La clientèle originaire des pays du Golfe est de loin celle qui fréquente avec le plus d’assiduité les cinq-étoiles. Ces établissements les chouchoutent – en moyenne, cette clientèle séjourne trois à quatre nuits sur Genève – mais aucun des sept palaces sondés n’a souhaité détailler comment ils comptent les attirer ou les garder. Leur crainte? Livrer leurs petits secrets à la concurrence et surtout risquer de froisser cette clientèle.

Si les Arabes du Golfe dépensent davantage que les touristes d’autres pays, la nouvelle génération est de plus en plus attentive aux prix car ils dépensent aussi leur argent dans les magasins. Ces prix peuvent d’ailleurs considérablement varier d’un établissement à l’autre. Ils peuvent même passer du simple au double.

Le 29 juillet à 19 h, l’Intercontinental – dont les murs appartiennent à une famille saoudienne – bradait une de ses chambres en la proposant à 1003 fr. 70 pour trois nuits, arrivée vendredi 9 août pour admirer le feu d’artifice du samedi soir et départ lundi 12 août. Le Président Wilson doublait la mise: 2038 fr. 50 pour une chambre classique, vue sur la ville, occupée par deux personnes. Le Kempinski le talonnait à 2019 francs. La Réserve était 100 francs moins chère. Et il ne fallait débourser «que» 1487 francs pour loger au Métropole.

Selon Genève Tourisme, un changement se remarque aussi ces dernières années dans le type de logement recherché. «Cette clientèle semble de plus en plus intéressée par les quatre-étoiles», résume Lucie Gerber. R.R.