Les syndicats réclament des négociations pour les employés de l’aéroport

Le syndicat Unia met la pression sur Mauro Poggia afin d’obtenir l’ouverture de négociations avec l’Aéroport. Mercredi matin, il a adressé au conseiller d’État une pétition munie de 1784 signatures. «Il est urgent de mettre fin à la dégradation continuelle des conditions de travail sur le site aéroportuaire», explique Yves Mugny, secrétaire syndical.

Unia se tourne vers le magistrat chargé de l’Emploi afin qu’il «garantisse l’ouverture de négociations immédiates» avec la direction de Genève Aéroport. Yves Mugny évoque une série de propositions faites par les syndicats en novembre dernier, dans le but de mettre un terme aux incessants conflits de travail sur le site.

«Pour l’heure, rien ne s’est passé, déplore Yves Mugny. M. Poggia évoque parfois la tenue de discussions, l’Aéroport parle d’un espace de médiation. Tout ceci est très gentil mais largement insuffisant. Nous voulons de vraies négociations.»

Nombreux griefs

Les griefs des syndicats portent sur les entreprises externes qui œuvrent à l’aéroport, aussi bien pour la sécurité, le nettoyage ou les opérations sur le tarmac. «Nous déplorons l’usage trop fréquent d’emplois à temps partiel, avec des salaires bas et des horaires très irréguliers, explique Yves Mugny. Les entreprises font aussi de plus en plus recours à des auxiliaires et à des intérimaires, et les équipes sont souvent sous-dotées.»

La CGAS (Communauté genevoise d’action syndicale) réclame que les tâches de sécurité et de nettoyage soient reprises par l’Aéroport. Elle souhaite aussi que toutes les entreprises soient au bénéfice d’une concession, ce qui permettrait à l’Aéroport d’imposer des conditions de travail minimales. Enfin, les syndicats réclament un meilleur accès sur le site.

Rencontre vendredi

Mauro Poggia va-t-il intercéder en faveur de ces derniers? Le magistrat n’a pas réussi à nous répondre mercredi soir. Toutefois, Yves Mugny annonce que la CGAS a obtenu un rendez-vous avec la direction de Genève Aéroport vendredi matin. On peut y voir un signe d’ouverture. (TDG)