Les subsides revitaminés allégeront des factures dès 2020

La relative faible hausse des primes d’assurance maladie en 2020 se double pour les Genevois d’une autre bonne nouvelle pour leur porte-monnaie: les subsides d’assurance maladie seront plus largement distribués en 2020 et leurs montants revus à la hausse. Et pas qu’un peu puisque 186 millions de francs supplémentaires seront consacrés à soulager les ménages.

Il faudra toutefois être patient. Ce n’est en effet que dans le courant du mois de décembre que le Service de l’assurance maladie (SAM) peut calculer qui a droit à un subside. Car c’est le revenu déterminant unique (RDU) qui est décisif, lequel n’est connu qu’en fin d’année sur la base de la taxation fiscale.

Contrepartie à RFFA

Cet effort accru de l’État constitue la «contrepartie» sociale à la réforme de l’imposition des entreprises (RFFA). La réforme du système de subsides avait été acceptée le 19 mai 2019 en votation populaire en même temps que l’application genevoise de RFFA.

Présentée par le conseiller d’État Thierry Apothéloz, elle constituait le contre-projet à une initiative socialiste qui voulait que le montant des primes ne puisse excéder 10% du revenu des ménages. Une initiative similaire, mais au niveau fédéral, est en cours de récolte de signatures.

Classe moyenne incluse

Comparativement au système existant, la nouvelle mouture permettra d’aider une catégorie de la population qui n’entrait jusque-là pas dans les barèmes. La palette des subsides s’est en effet passablement élargie, et avec elle celle des tranches de revenu concernées. On passe de trois catégories différentes à huit. Du coup, les revenus donnant droit à la prestation peuvent dans certains cas être relativement importants. À titre d’exemple, un couple avec un enfant dont le RDU se situe entre 110 001 et 121 000 touchera mensuellement 187 francs. S’il y a trois enfants, le revenu peut aller jusqu’à 133 000 francs (pour 401 francs de subsides).

Dans la grande majorité des cas, les subsides sont délivrés automatiquement et sont déduits directement de la prime à payer. Il n’est donc pas besoin demander son RDU, qui n’est plus transmis automatiquement aux contribuables. Mais il y a de notables exceptions. Ainsi, les couples concubins qui estiment que leurs revenus additionnés devraient leur donner accès à des subsides ont besoin de constituer un dossier et le transmettre au Service de l’assurance maladie.

Situation des jeunes adultes

Il en va de même pour les jeunes adultes vivant chez leurs parents. Ils doivent faire eux-mêmes une demande et le SAM analyse la situation en fonction du RDU du groupe familial. C’est pourquoi les parents doivent également signer le formulaire à remplir afin que l’administration soit autorisée à obtenir les informations fiscales les concernant.

Enfin, les contribuables taxés d’office ne peuvent bénéficier de subsides. Pour changer la donne, il est nécessaire de demander à l’administration fiscale la rectification de la taxation. Des informations sont disponibles sur le site de l’État: Link