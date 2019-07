Les six raisons de manger des tomates

Sur le fructueux marché de la tomate, l’Union maraîchère genevoise est numéro 1 en Suisse. Les artisans lémaniques en produisent des dizaines de variétés. Responsable du marketing de la Fête de la tomate, qui se déroule ce week-end à Carouge, Aurélien Picaud n’est pas peu fier de l’événement: «C’est un fruit et un légume fabuleux qui offre une diversité culinaire inouïe. C’est tout bonnement fantastique.»

Qu’elle soit légume ou fruit, la tomate est un produit aux multiples facettes. Elle est gaie, colorée, parfois sucrée ou acidulée, croquante. On la mange nature ou en sauce. Elle est allongée, ronde ou miniature. Connaissez-vous la noire de criée, la zébrée verte, le cœur-de-bœuf, la corne des Andes ou encore la supersteak? Autant de variétés de tomates cultivées en Suisse, et particulièrement sur l’arc lémanique qui en dénombre une soixantaine produites localement. Il y en a de toutes les tailles et de toutes les formes. Et, surtout, pour tous les goûts. Car la tomate fait partie de notre quotidien. Elle est pauvre en calories (20 kcal pour 100 grammes) et riche en eau (plus de 90% de sa composition). Ses vertus sont multiples. Il s’agit d’une véritable alliée pour le capital santé humain.

1) Digestion



Les tomates contiennent des fibres qui favorisent le transit et des hydrates de carbone facilement digestibles. Leur plus grande concentration se trouve dans la peau et les graines du fruit.

2) Protection contre la maladie



Riche en lycopène, la tomate est un antioxydant puissant qui participe à la prévention des maladies cardiovasculaires et de certains cancers. Ce lycopène, qui donne sa couleur rouge à la tomate, s’attaque aux radicaux libres, responsables entre autres du vieillissement et du développement des maladies insidieuses précitées. Le potassium et l’eau contenus dans le fruit permettent également d’agir sur le bon fonctionnement des reins, permettant ainsi de dissoudre les calculs biliaires. Dès lors, un bon fonctionnement rénal contribue grandement à la diminution de l’hypertension.

3) Renfort pour le système immunitaire



Le fruit rouge contient de la vitamine C et E et du bêtacarotène, des antioxydants bien connus pour renforcer les défenses immunitaires. Et de fait, cela permet de lutter contre le vieillissement.

4) Propriétés hydratantes



La vraie tomate est un fruit d’été. Très riche en eau (entre 90 et 94%), elle se place parmi les dix aliments qui hydratent le plus. Elle est donc un atout pour les personnes qui boivent peu, comme les seniors. Il leur est conseillé d’en consommer chaque jour.



5) Une alliée minceur

Avec ses quelques calories pour 100 grammes, la tomate est extrêmement peu énergétique. Pour autant, cela ne veut pas dire qu’elle se révèle pauvre en vitamines et minéraux. Une tomate de 100 grammes procure 60 mg de calcium, 67 mg de magnésium, 2,7 mg de fer et 1,3 mg de zinc. Les populations dites «fragiles» (femmes enceintes, personnes âgées, enfants) devraient en consommer à gogo.

6) Une plus belle peau



Une grande consommation de tomates permet d’améliorer la texture et la couleur de la peau. Par ailleurs, elle aide à se protéger des rayons du soleil car elle favorise la montée de mélanine qui favorise le bronzage. (TDG)