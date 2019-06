Les routes qui seront fermées à Genève pour la Fête de la musique

Ce week-end, le plus gros événement culturel de Genève va faire vibrer les foules et bloquer plusieurs routes. Lors de la Fête de la musique, il sera notamment impossible de circuler sur la très fréquentée place Neuve, les abords du Musée d'art et d'histoire et en Vieille-Ville, indique la police.

Les axes suivants seront interdits à la circulation dès vendredi à 19 h jusqu'à dimanche 23 h:

La place Neuve

La rue François-Diday

La rue Bovy-Lysberg

La rue du Conseil-Général

La rue du Général-Dufour

Toute la Vieille-Ville

La rue Théodore-de-Bèze

Le pont Charles-Galland

La promenade du Pin

Le pont de Saint-Victor, la rue de Saint-Victor

La rue François-le-Fort

La rue François-Bellot

Des perturbations devraient toucher plus généralement le quartier de Plainpalais, les Rues-Basses ou encore Rive.

28e Fête de la musique, du 21 au 23 juin. Infos: fetedelamusique.ch. Programme complet dans la «Tribune de Genève» du jeudi 20 juin. (TDG)