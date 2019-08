Les pompiers simulent un incendie à la cathédrale St-Pierre

Il est 6h45 et l'alarme retentit à la centrale d'engagement du Service d'incendie et de secours (SIS) de la Ville de Genève. Les détecteurs de la cathédrale Saint-Pierre ont remarqué quelque chose. Une légère fumée s'échappe des combles de l'édifice. Six minutes plus tard, les premiers véhicules des pompiers déboulent en vieille-ville. «En temps normal, ils auraient enclenché les sirènes et cela n'aurait pris que trois minutes», assure l'adjudant instructeur du SIS Nicolas Millot.

Car, oui, ce n'est «qu'un exercice» ce mercredi matin. Mais un exercice «en conditions réelles». Une trentaine de sapeurs-pompiers est engagée dans le périmètre immédiat de l'incendie. Parmi eux, deux femmes et seize aspirants de 22 à 27 ans qui terminent leur école de formation, soutenus par une dizaine d'engins. «Ils n'ont que très peu d'informations sur le scénario», ajoute Nicolas Millot.

«Faire la part du feu»

Le but: apprendre à intervenir en cas d'incendie de grande ampleur sur un bâtiment à haute valeur historique et culturelle. Cette année, les officiers du SIS ont opté pour la cathédrale Saint-Pierre suite à l'incendie qui a ravagé Notre-Dame de Paris en avril. Un emplacement niché au cœur de la vieille-ville, difficilement accessible en raison des ruelles étroites. L'ensemble du secteur a été bouclé par la police.

Vidéo: SIS Ville de Genève

Une forte bise souffle ce matin, «un ennemi supplémentaire». Les hommes vont devoir faire ce qu'on appelle dans le jargon «la part du feu». «Ce qui brûle, brûle.» D'abord sauver les personnes qui se trouveraient à l'intérieur des lieux, avant d'éteindre l'incendie. Un «nid» pour les éventuels blessés a été installé près des canons. Deux ambulances stationnent sur la place Neuve.

Eviter un effondrement de la flèche

Deux pompiers s'apprêtent à grimper dans la nacelle d'un camion dont l'échelle va se déployer dans les airs, jusqu'à 30 mètres de hauteur. Leur lance peut projeter de l'eau sur 25 mètres. Au même moment, une première équipe d'une demi-douzaine d'hommes pénètre à l'intérieur du bâtiment par la tour sud. Situation identique au pied de la tour nord, de l'autre côté de la cathédrale, rue du Cloître.

La tâche n'est pas aisée. Les escaliers sont exigus, en colimaçon. Il devient vite difficile de se croiser. Les pompiers sont équipés d'un masque à gaz et portent une bonbonne d’oxygène. Mais il ne faut patienter que quelques minutes avant de distinguer des casques luisants aux fenêtres de la tour sud. Munis d'une lance à mains, les voilà qui projettent de l'eau sur la charpente en bois d'où s'échappe la fumée.

Près du parvis, un poste de commandement a été dressé. «Il faut qu'on tienne cette flèche», insiste le capitaine Frédéric Jaques, qui commande les opérations de secours. Comprendre: éviter que la flèche constituée d'une armature métallique et recouverte de cuivre ne s'effondre, ce qui provoquerait de considérables dégâts alentour, comme ce fut le cas lors de l'incendie de Notre-Dame. Véritable chef d'orchestre, Frédéric Jaques précise qu'il «faudrait alors encore élargir le périmètre d'évacuation».

Topographie complexe

Les feux bleus des engins du SIS clignotent. En raison de la présence de catacombes, ils ne peuvent pas stationner n'importe où. Répartis par secteur, quatre chefs donnent des instructions à leurs équipes respectives. Deux aspirants ont pénétré en binôme à l’intérieur de la cathédrale. Ils viennent faire leur rapport. «On a ouvert une porte. On n'a trouvé personne. Pas de gaz, pas de chaleur. Le secteur est sécurisé», déclarent-ils. Une information que l’officier transmet aussitôt par radio au poste de commandement. On lui demande alors de «redistribuer son personnel». Quatre pompiers se rendent aux tours pour s’attaquer au feu, deux autres restent avec lui devant l'édifice religieux.

Près de deux heures plus tard, l’exercice touche à sa fin. Frédéric Jaques en dresse un bilan positif. «En réalité, on aurait eu besoin de 70 personnes avec la relève et les renforts», note-t-il. Le capitaine du SIS rappelle aussi que les voies d’accès auraient pu être encombrées par des voitures garées ou des touristes. «C’est l’architecture de la ville qui nous commande», souligne-t-il.

Soins d'urgence

Une fois le sinistre maîtrisé, des équipes de la protection civile investissent les lieux pour protéger les biens culturels présents à l’intérieur. C’est le troisième élément du triptyque «sauver-éteindre-protéger». «Soyez prudents avec l’eau», ont d’ailleurs répété de nombreuses fois les officiers.

Des soins d’urgence sont mis en place conjointement avec les spécialistes du Département de la culture et du sport. De telles opérations avaient notamment eu lieu l’an dernier lors de l’incendie qui a frappé l’église du Sacré-Coeur à Plainpalais. Dans ces cas-là, les objets sont vites placés dans des sortes de containers «de premier secours». Ce fut le cas pour les livres de l’ancienne Ecole de chimie, qui avaient dû être congelés après le sinistre de 2008.

Depuis sa construction, la cathédrale Saint-Pierre a déjà brûlé à quatre reprises. Mais la dernière fois, c’était en 1430. En cas d'incendie réel, quelque 6600 litres d’eau par minute seraient utilisés pour lutter contre le sinistre avec deux canons à eau et quatre lances. Et l'entier de la vieille-ville serait vraisemblablement bouclé.