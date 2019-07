Les policiers genevois pleurent leur ancien chef décédé

Un chef «exceptionnel», une forte personnalité respectée de sa base, une «légende». C’est ainsi que les multiples hommages dépeignent Jean-Robert Warynski, ancien chef de la police genevoise, décédé le 22 juillet.

Le policier prend les rênes de la grande maison en 1975. Il restera quatorze ans à la tête de l’institution (laissant la place à Laurent Walpen) et marquera les esprits par sa forte personnalité. Ancien conseiller d’État, Bernard Ziegler se souvient:«M. Warynski avait beaucoup d’autorité. C’était un grand flic, qui maîtrisait ses troupes. Il était par ailleurs totalement transparent face au chef de département que j’étais.»

Ses anciens collègues confirment: «Il existe des personnes qui imposent le respect, naturellement, sans surjouer, écrit un policier retraité sur les réseaux sociaux. Le «8e conseiller d’État» était de cette trempe. Il vous remettait à votre place sèchement, mais il vous défendait corps et âme si nécessaire. Un vrai chef, que les gens appelaient d’ailleurs encore ainsi durant ses nombreuses années de retraite, nous a quittés.» De tous côtés, on décrit un homme doté d’une «mémoire phénoménale», en lien avec ses troupes: «Il était présent à toutes les fêtes, les sorties d’amicales et de sociétés de police. Il était respecté de tous», confie un ancien collègue. «L’Hôtel de police du 17-19, Carl-Vogt bruit encore des anecdotes dont il est le centre et ça, c’est le signe qu’il est entré dans la légende de son vivant», note un ancien policier.

Même du côté des syndicats, le «chef» aura laissé son empreinte: «Présider un syndicat de la police genevoise n’est pas chose aisée, écrit à son égard un ancien responsable. Sauf quand on a en face de nous des hommes de votre trempe, qui ont su canaliser notre fougue et notre impertinence avec autorité et bienveillance.»