Les polices municipales pourraient disparaître

Rarement des conclusions d’un rapport de la Cour des comptes ont été si politiques. Suite à son audit sur le dispositif de police de proximité présenté ce mardi matin, l’organe de contrôle préconise la création d’une «police unique». Autrement dit, la suppression des agents municipaux au profit d’un corps de police cantonal. Le Département de la sécurité, de l’emploi et de la santé (DSES), qui a accepté la recommandation de la Cour, compte réaliser cette réforme avant la fin de la législature. La feuille de route des étapes intermédiaires sera définie cet automne. L’Association des communes genevoises (ACG) émet pour sa part de sérieux doutes sur la faisabilité et la pertinence projet.

Le dispositif de police de proximité comprend actuellement 17 polices municipales – 362 agents (APM) dont 195 en Ville de Genève – ainsi qu’une unité opérationnelle au sein de l’organe cantonal. Chaque commune décide seule des moyens et des effectifs qu’elles souhaitent engager. Les APM sont placés sous l’autorité du maire ou du Conseil administratif; ils ne sont pas au bénéfice du brevet fédéral de policier, ne portent pas d’armes à feu ni ne disposent de véhicules prioritaires.

Dans son rapport, la Cour relève le manque de cohérence général du dispositif actuel. «Les activités des polices municipales varient fortement d’une commune à l’autre, dans un contexte où les missions ne sont pas définies clairement et sans que les réalités du terrain ne le justifient pleinement. Il en découle des incompréhensions, voire des tensions, entre les différentes polices ainsi que des inefficiences», résume l’organe de contrôle. Alors que certaines communes cumulent police municipale et prestations fournies par des sociétés privées, Cartigny, Soral, Presinge et Céligny n’engagent aucune dépense en matière de sécurité de proximité. «Les actions sont menées selon une logique de frontières communales et non en fonction du périmètre des problèmes de sécurité et des besoins opérationnels dans leur ensemble», conclut la Cour.

L’organe de contrôle estime qu’une réforme stratégique doit être entreprise par le Canton sur l’ensemble du dispositif. Pour gagner en efficience, il suggère que tous les policiers soient dirigés par un commandement unique, bénéficient de la même formation et jouissent d’équipements similaires. Les missions aujourd’hui assumées par les APM seraient alors accomplies par la police de proximité cantonale partiellement financée par les municipalités.

Qu’en pensent les communes? Citée dans le rapport, l’Association des communes genevoises se dit «très perplexe»: «La centralisation de la police de proximité ne pourrait avoir pour effet que d’assujettir celle-ci à une seule stratégie cantonale, dont les priorités consisteront à répondre à des besoins uniformes sur certaines parties du territoire, sans aucune prise en compte des réalités locales.» L’ACG craint par ailleurs que cette réforme engendre de nombreux licenciements d’APM qui n’auraient pas réussi à obtenir le brevet fédéral. L’association relève enfin qu’elle «voit mal pourquoi les communes devraient prendre à leur charge le coût de la police cantonale de proximité si les polices municipales devaient être abolies et la délégation de pouvoir de police en leur faveur supprimée».

Si l’ACG se dit néanmoins favorable à une redéfinition claire des tâches des agents municipaux, elle s’étonne que la Cour n’évoque à aucun moment la possibilité de mettre sur pied «une police de proximité uniquement en mains des communes». (TDG)