Les PME doivent trier ou payer

«Allez, on se rapproche.» Côte à côte face à la presse mardi, Antonio Hodgers et Guillaume Barazzone avaient à cœur de se montrer unis à l’heure de détailler l’accord trouvé entre le Canton et la Ville de Genève en matière de collecte des déchets des entreprises. «Il existe une réelle volonté politique d’aller de l’avant dans cette transition écologique, qui passe par la gestion des déchets», a souligné le président du Conseil d’État Antonio Hodgers. Le «deal» peut se résumer ainsi: le Canton accepte que la Ville continue à lever gratuitement les déchets des petites entreprises mais, en contrepartie, les écopoints situés sur le territoire municipal seront désormais ouverts aux PME.

Cette «solution transitoire» met un terme à un différend qui dure depuis deux ans. En 2017, le Canton édicte une directive qui oblige les communes à mettre en œuvre le principe du «pollueur-payeur» fixé par la loi fédérale. Moins l’entreprise trie ses déchets, plus elle paye pour leur incinération. Finie, en théorie, la levée gratuite des déchets. En Ville, quelque 10 000 entreprises sont concernées. Sauf que dans les faits, cette directive n’a jamais été entièrement appliquée. Des voix se sont vite élevées pour que les 6500 micro-entreprises (de deux à huit employés) et les associations bénéficient d’une «tolérance communale». Le Conseil administratif a donc voté un moratoire en 2018. «Cette directive a généré beaucoup d’inquiétude», rappelle Guillaume Barazzone.

Gratuit pour les petits

Avec le nouvel accord présenté mardi, la Ville pourra continuer à assurer gratuitement la collecte, le transport et l’élimination des déchets des micro-entreprises et des associations à but non-lucratif, qui pratiquent le tri sélectif. «Les toutes petites entreprises doivent être considérées comme des ménages», estime le chef du Département de l’environnement urbain et de la sécurité.

Autre motif de satisfaction pour les petits commerçants, ils n’auront plus de limite en termes de volume, alors qu’auparavant le seuil s’établissait à deux sacs de 110 litres par semaine. «Dans la pratique, on collecte déjà plus de deux sacs, rapporte Guillaume Barazzone. Devant les immeubles, il est impossible de savoir si tel sac appartient à une entreprise ou à un ménage.»

En revanche, les associations à but lucratif, les fondations et les tea-rooms (même s’ils n’ont que trois employés) devront désormais passer à la caisse pour la levée de leurs ordures et leur recyclage, tout comme c’est le déjà le cas pour les «moyens producteurs», soit les sociétés qui comptent entre 9 et 249 employés. Ces dernières doivent signer un contrat avec un transporteur privé, à l’image de Transvoirie ou Serbeco, et se voient appliquer un tarif au poids ou à la levée.

Un «potentiel énorme»

Mais pour les «inciter» à trier davantage, la Ville va leur permettre, à partir de l’an prochain, d’utiliser les points de récupération situés sur le territoire municipal. La mesure se veut «incitative». Elle aura un coût pour la collectivité, dans la mesure où les volumes collectés par la voirie devraient augmenter. «Nous allons renforcer les moyens humains», indique Guillaume Barazzone.

À ses côtés, Antonio Hodgers voit un «potentiel énorme» dans le tri des déchets organiques ainsi qu’en papier et en carton des entreprises. «Ce sont 30 000 tonnes supplémentaires qui pourraient être recyclées chaque année, alors qu’aujourd’hui elles sont incinérées», fait-il valoir. Ainsi, le Canton pourrait atteindre l’objectif qu’il caresse d’un taux de recyclage de 60% des déchets urbains avant 2024. Une date qui coïncide avec la mise en route de la nouvelle usine d’incinération, Cheneviers IV, dont la capacité ne sera que de 160 000 tonnes par an contre 250 000 actuellement. «Il faut qu’on fasse un régime de déchets», poursuit Antonio Hodgers. Qui insiste: «Avec un taux de recyclage de 49,3% en 2018, on est bon. Mais on pourrait faire nettement mieux.»

«Une taxe de plus»

La solution se veut «transitoire». Elle s’accompagne d’une feuille de route échelonnée jusqu’en 2021. «Il faut qu’on aille vers un modèle universel d’obligation du tri», pense Antonio Hodgers. Tout comme Guillaume Barazzone, le conseiller d’État prône une approche plus «globale» et des mesures plus fortes. «Il faudrait plus de cohérence, ajoute-t-il. Aujourd’hui, il y a énormément de différences entre les communes.» Certaines ont introduit un forfait pour toutes les entreprises, d’autres rien et d’autres encore ont adopté le même système que la Ville. En ouvrant les écopoints, les autorités espèrent aussi réduire les lieux de collecte des déchets et diminuer le trafic de camions qui se rendent aux quatre coins de la ville. «Mais ce n’est pas la panacée», admet l’élu Vert. Un découpage par secteurs est envisagé.

Contactée, la Fédération des entreprises romandes ne veut pas commenter la décision car elle «représente divers secteurs d’activité». La conseillère municipale PLR Patricia Richard, auteure de la motion à l’origine du moratoire en 2018, regrette pour sa part que les tea-rooms et les restaurateurs ne puissent plus bénéficier de la tolérance communale. «Nous faisons déjà énormément d’efforts en matière de tri, affirme celle qui tient une boulangerie aux Charmilles. C’est une taxe de plus, qui s’ajoute aux 28 autres que nous payons déjà aujourd’hui. Sachant le problème des petits commerçants à Genève, le Canton et la Ville ne pourraient pas s’y prendre mieux pour en assassiner encore quelques-uns.» À ses yeux, une taxe au sac appliquée à tous, particuliers compris, serait la solution la plus juste.

(TDG)