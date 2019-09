Les partenaires sociaux tentent de renouer le dialogue

La Société des employés de commerce (SEC) est furieuse. Ce syndicat dénonce «un jeu de force (sic) des acteurs politiques qui conduit le dialogue social dans une impasse et entrave la protection des employés». La raison de ce courroux? La convention collective de travail (CCT) du commerce de détail – que la SEC avait négociée et signée en septembre 2017 avec les associations patronales – n’est toujours pas étendue à l’ensemble du secteur. Une extension qui doit passer par un arrêté du Conseil d’État.

Le retard est réel, mais il s’explique par une situation exceptionnelle qui complexifie ce qui ne devrait être qu’une formalité. En très résumé, la CCT négociée ne l’a pas été avec les partenaires syndicaux historiques des associations patronales, mais uniquement avec la SEC. Du coup, les premiers n’ont eu de cesse de contester la validité de cette CCT et semblent prêts à aller en justice pour contester la représentativité de ce syndicat.

La SEC se défend

«Nous sommes représentatifs des employés du secteur à Genève car nous négocions des conventions nationales de grands groupes comme Migros ou Coop, qui s’appliquent par conséquent aussi à Genève», rétorque Nicole de Cerjat, responsable du partenariat social de la SEC en Suisse romande.

Et d’assurer que la nouvelle convention contient des améliorations comparativement à l’ancienne, qu’elle protège surtout bien mieux les collaborateurs que l’actuel contrat type de travail mis en place pour pallier le vide conventionnel. La SEC ne comprend donc pas que son extension ne soit pas décidée par le Conseil d’État, puisque la vérification que les commerces signataires représentent plus de la moitié des employés du secteur et des employeurs a été effectuée par l’État.

Concertation privilégiée

Pour la SEC, c’est la «volonté du Conseil d’État de ne pas étendre la convention sans la participation des syndicats Unia et SIT» qui explique le blocage. Elle en veut pour preuve son exclusion de la «médiation» à laquelle le département de Mauro Poggia a invité, en juin, les partenaires sociaux afin de renouer le dialogue. «Nous n’avons pas été impliqués dans ce processus, déplore Nicole de Cerjat. L’extension semble dès lors devenue purement politique.»

Le Département de l’emploi s’inscrit en faux contre cette interprétation. Laurent Paoliello, le responsable de la communication de Mauro Poggia, explique que le conseiller d’État a souhaité privilégier la concertation. «D’une part, il n’y a pas eu de requête des partenaires sociaux pour demander l’extension, affirme-t-il. D’autre part, nous avons un peu de temps pour tenter de rétablir le dialogue du fait qu’un contrat type de travail a été instauré et qu’une CCT étendue n’est plus nécessaire pour les ouvertures dominicales depuis la votation populaire du 19 mai 2019.»

C’est du reste peu après cette votation que le magistrat a invité syndicats et employeurs à renouer le dialogue. Mais la première séance formelle ne s’est en réalité déroulée que lundi matin, en cercle très restreint.

«Les faîtières, tant du côté patronal que syndical, se sont rendu compte qu’il fallait retrouver un cadre conventionnel normal, commente Alessandro Pelizzari, président de la Communauté genevoise d’action syndicale et secrétaire régional d’Unia. C’est une volonté réellement partagée. Dans ce cadre, j’estime que les prises de position de la SEC n’aident en rien à restaurer un climat plus serein.»

CCT valorisée

Présidente de la Fédération du commerce genevois et membre du comité de l’Union des associations patronales genevoises, Sophie Dubois précise que ces rencontres, souhaitées par Mauro Poggia, visent plutôt une discussion sur la situation globale du commerce genevois. «On a d’un côté la CCT qui est signée, et de l’autre cette discussion, explique-t-elle. Nous voyons cela comme deux choses différentes.»

Il faut reconnaître que les employeurs sont en position de force depuis que le peuple a accepté en mai le projet PLR d’autoriser les commerces à ouvrir trois dimanches par année même sans CCT étendue. «Oui, nous avons gagné cette votation, mais nous restons ouverts à la discussion, conclut-elle. Je peux vous assurer qu’aucune des associations patronales du commerce de détail n’est favorable à un vide conventionnel.»