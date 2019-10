Les milieux culturels réclament de se mettre au travail avec Thierry Apothéloz

L’impression qui domine est celle d’un travail bâclé. Thierry Apothéloz s’est vu contraint de ranger son Message culture dans sa serviette. Il a fait cette annonce surprise lundi soir, lors d’une assemblée plénière du mouvement La Culture Lutte. Publié ou trop tôt, ou trop tard, cet avant-projet avait fait l’unanimité contre lui.

Faisant machine arrière, l’élu socialiste a donc promis aux milieux des arts et de la création de les associer désormais à l’élaboration d’une politique culturelle cantonale. Personne, on s’en doute, ne se privera de cette opportunité pour faire tapisserie. «Nous sommes très contents que ce texte ait été retiré car il était, nous l’avons dit, très problématique à nos yeux. Après… il y a du boulot!» s’exclame Nathalie Tacchella, artiste, codirectrice du Théâtre du Galpon et membre du mouvement La Culture Lutte.

«La bagarre qu’il nous reste à gagner, appuie Aude Vermeil, c’est d’exiger que le travail soit fait sérieusement. Quatre workshops ne vont pas suffire. Doivent être associés les acteurs culturels - la création indépendante comme les grandes institutions -, les fonctionnaires en charge des dossiers culturels, ainsi que des représentants des communes genevoises, dont la Ville évidemment. Il me semble qu’une petite année pour poser les bases est indispensable.»

Ne pas trop attendre

Sami Kanaan, lui, n’est pas pour trop attendre: «Il ne faut pas que l’impulsion donnée par le soutien massif à l’initiative s’essouffle. Je suis d’avis qu’on se mette tous à fond au travail pendant quelques mois.» Le conseiller administratif en charge de la culture en Ville de Genève sait bien que «d’autres politiques publiques avancent». La culture en période de vaches maigres est rarement une priorité dans les budgets publics. «D’ici le printemps, il faudrait qu’on aboutisse.»

L’Association des communes genevoises (ACG), précisément, par la voix de son président Xavier Magnin, salue la décision du ministre: «C’est un fait rare mais heureux qu’un magistrat se rende compte de son erreur. L’agenda proposé n’était pas le bon. Il faut, maintenant, retravailler sur la création, la diffusion et la prise en charge financière.»

Les représentants des divers partis politiques avaient eux aussi vertement renvoyé Thierry Apothéloz à sa copie. Sa volonté de changer de cap est unanimement saluée. Bertrand Reich, président du PLR, avoue un certain étonnement mais se réjouit de cette ouverture au dialogue: «Ce qui importe, c’est que Thierry Apothéloz ne se soit pas enferré dans une démarche inadéquate. J’espère que la consultation aboutira à un projet culturel qui tienne compte des demandes des initiants et que tous les Genevois pourront s’approprier.» Bertrand Reich appelle notamment de ses vœux un soutien marqué à la création locale et la prise en compte du mécénat.

Une force de proposition

Les Vert.e.s aussi saluent l’attitude du conseiller d’État qui a «entendu le message et su en tirer une leçon», selon les mots d’Alessandra Oriolo. La députée au Grand Conseil s’interroge à présent sur la méthodologie que compte appliquer Thierry Apothéloz: «Il doit s’associer avec les gens du terrain et tous les acteurs.trices concerné.e.s.» Est-elle favorable à une consultation des partis politiques? «Nous avons répondu à son avant-projet et même s’il l’a retiré, nous lui enverrons notre position par écrit avec la vision des Vert.e.s concernant la politique culturelle.»

De son côté, Marie Barbey se dit rassurée que la consultation soit lancée. «Asseoir tous les acteurs autour de la table était indispensable», souligne la vice-présidente du PDC, qui regrette toutefois que le magistrat n’ait pas profité de la dynamique positive de la votation du 19 mai – date du plébiscite, à 83%, de l’IN 167. «On a perdu du temps, mais j’espère qu’on arrivera à remettre les choses sur de bons rails.»

S’asseoir à la même table, ni plus, ni moins, c’est précisément ce que souhaitent les artistes et acteurs culturels. Aude Vermeil: «Lorsque Thierry Apothéloz dit: «je ne veux pas faire de politique avec les acteurs culturels», je peux entendre cela, car les milieux culturels sont une force de proposition non décisionnaire, et c’est dans cet état d’esprit que nous souhaitons nous associer aux travaux d’un nouveau message culturel.»