Les jeunes sont mis à l’honneur au bord du lac

Mettre en évidence la vision des jeunes. C’est ce que visent la photographe Isabelle Descombe et la psychothérapeute Vijé Franchi à travers leur exposition «Voir et Être vu» qui s’est installée au Jardin anglais et sur le quai Gustave-Ador jusqu’au 22 septembre. À l’occasion du 30e anniversaire de la signature de la Convention des Droits de l’enfant, les Genevois pourront découvrir 28 portraits en noir et blanc de jeunes suisses et sud-africains. Toutes les images sont accompagnées d’extraits de textes sur leur vision d’eux-mêmes et du futur.

L’origine du projet remonte à 2015. Vijé Franchi, alors professeur à l’Université de Genève,dirige un atelier vidéo dans une école secondaire de Bhukulani, à Soweto en Afrique du Sud. Près de 90 jeunes âgés entre 15 et 17 ans se mettent en scène dans des situations courantes de leur vie. Certaines thématiques abordées sont graves: la violence à l’école, les viols ou les rapports sexuels non protégés. «Pour une fois, les oppressions étaient montrées par ceux qui les subissent et non des personnes extérieures, relève Vijé Franchi. Les jeunes souhaitaient qu’on montre leurs séquences au plus grand nombre de personnes possible pour que les gens les voient et les entendent.» L’ensemble des témoignages recueillis a ainsi été réuni dans un livre publié en 2017 en anglais et en français.

La suite de l’histoire se déroule à Payerne en 2019. À l’initiative de leurs enseignants, des élèves de 16 à 18 ans ont lu ce livre pour étudier l’histoire de l’Afrique du Sud et les conséquences de l’apartheid. Touchés par les récits de ces jeunes, ils ont voulu leur répondre en partageant leur vécu en Suisse.

La confrontation des expériences met en évidence des «ponts» entre les vies de ces jeunes de deux continents différents. «On voit du racket en Afrique du Sud et du harcèlement numérique en Suisse; des viols en Afrique et des jeunes qui se font battre ici», souligne la psychothérapeute. Avant d’ajouter: «Le fait d’être vu et entendu permet de passer d’un sentiment de victime à un sentiment de survivant.»

Au bord du lac, chaque portrait de Suisse fait dos à un portrait sud-africain. Pour les jeunes helvètes, le texte ne correspond pas à la photo. «Ils ne souhaitaient pas être reconnus», précise la photographe.