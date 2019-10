Les jeunes UDC et PLR veulent un ticket Amaudruz-Hiltpold

Face au ticket vert-rose Lisa Mazzone-Carlo Sommaruga, les Jeunes UDC et les Jeunes Libéraux-Radicaux (JLR) de Genève appellent à un ticket Céline Amaudruz-Hugues Hiltpold au second tour de l'élection au Conseil des États, car «leurs suffrages cumulés représentent la seule chance d'éviter l'élection d'un des deux candidats d'extrême gauche du duo de tête».

«Il est inconcevable pour la droite genevoise d'offrir au ticket rose-vert une représentativité exclusive à Berne. Ce ticket ne correspond pas à l'équilibre politique existant dans le canton actuellement. Bien que l'électorat de droite se soit fortement démobilisé, celui-ci représente encore près de la moitié de la force électorale du canton. Au vu des programmes respectifs des candidats de gauche, le système libéral qui a fait la prospérité de notre pays, nos libertés, notre sécurité ainsi que la place financière de notre canton seraient durablement impactés. Ces candidats ont par ailleurs été classés comme les parlementaires fédéraux les plus à gauche de Suisse», expriment les Jeunes UDC et les JLR dans un communiqué commun.

Au lendemain du premier tour, Bertrand Reich, président du PLR Genève, indiquait dans un communiqué que l'assemblée des délégués du parti avait validé le ticket de l'Entente pour le deuxième tour au Conseil des États. «Dès à présent, il convient de nous mobiliser pour faire élire Hugues Hiltpold et Béatrice Hirsch le 10 novembre prochain. Genève ne doit pas être représentée par un ticket de gauche aux États! L'économie, la fiscalité, la sécurité et la mobilité sont des thèmes essentiels qui ne peuvent être abandonnés et que nous devons porter. Le PLR s'engage à se battre jusqu'au bout dans cette bataille». De son côté, l'UDC Céline Amaudruz, arrivée 5e à l'issue du premier tour, a indiqué qu'elle repartait seule en course pour le second tour. Elle est soutenue par le MCG.