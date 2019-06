Les initiatives anti-Maudet traînent la patte

Pas simple de récolter des signatures pour des initiatives sans le soutien de partis ou d’associations. C’est l’expérience de l’ancien député PS Roger Deneys. «Jusqu’ici, nous avons environ un quart des paraphes nécessaires pour faire aboutir nos textes, s’inquiète l’ancien député. Je reçois des enveloppes tous les jours, parfois avec une seule signature, preuve de l’engagement fort de la personne, mais ce n’est pas assez.» Et de lancer un appel aux partis, pour qu’ils mettent la main à la pâte…

Que veulent-elles?

À la fin d’avril, avec un petit groupe, le socialiste lançait deux initiatives explosives. La première, intitulée «Non à la corruption et au mensonge, oui à un pouvoir politique et judiciaire exemplaire», propose d’introduire dans la Constitution la possibilité de destituer un magistrat (conseiller d’État, procureur général ou Conseil d’État in corpore), «s’il se trouve dans l’incapacité durable d’exercer son mandat ou a enfreint gravement les devoirs de son mandat ou porté gravement atteinte à la dignité de son mandat, intentionnellement ou par négligence». La condamnation à une infraction pénale «dont la nature ou la gravité sont incompatibles avec l’exercice de son mandat» serait aussi considérée comme un juste motif d’exclusion. Le texte précise que «la destitution nominale d’un membre du Conseil d’État ou du pouvoir judiciaire supprime tout droit à l’octroi d’une indemnité ou retraite».

Le second texte applique la norme légale en demandant la destitution immédiate du conseiller d’État Pierre Maudet «en raison des graves atteintes qu’il a portées à la dignité de son mandat».

Les partis hésitent

Que vont faire les partis interpellés? Le PS proposant déjà ces textes à signer sur son site internet, la question du député s’adresse en réalité aux autres. «Les Verts auront un comité le 1er juillet, où la question sera abordée», explique l’attaché parlementaire du parti, Anastasios Tsingos. Un soutien semble probable. Comme à Ensemble à Gauche. «Le premier texte est intéressant, le second plus problématique, puisqu’il pourrait être interprété comme un plébiscite pour ou contre le magistrat, explique le député Pierre Vanek. On peut les soutenir, mais sans mobilisation particulière pour leur aboutissement.» Écho pratiquement identique au MCG. Quant à l’UDC, la question n’a pas été abordée; au PDC non plus. Au PLR, Bertrand Reich trouve la question de la destitution légitime, mais pas le texte visant Pierre Maudet.

En réalité, nulle part on ne sent la moindre mobilisation et Roger Deneys se dit perplexe: «Je n’ai pas d’explication. Mais le Grand Conseil ne bouge pas non plus sur la problématique des cadeaux aux conseillers d’État. Ni sur les retraites des magistrats. C’est peut-être que dans le fond, la situation actuelle lui convient.» Ou alors qu’il a d’autres cartes dans la manche? Car trois projets de loi sur le même sujet dorment en commission. Le MCG propose ainsi la mise en place d’un «mécanisme de destitution des autorités» actionnable par le Grand Conseil à la majorité des deux tiers. EàG prévoit la possibilité pour le peuple et le Grand Conseil de demander la destitution d’un magistrat, le premier par voie d’initiative, le second par un vote à bulletins secrets à une majorité des trois quarts.

En commission depuis quelques mois, ces projets ne bougent pas. La faute à la présidente de celle-ci, Anne-Marie von Arx, qui n’en veut pas et fait traîner, accuse Daniel Sormanni (MCG). N’importe quoi, répond en substance cette dernière: «À l’exception du projet sur le vote électronique, j’ai traité tous les objets par ordre d’apparition.»

(TDG)