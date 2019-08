Les incendies au Brésil alarment aussi à Genève

Une manifestation pour susciter des réactions aux incendies de la forêt amazonienne s’est déroulée ce mercredi sur la place des Nations. D’autres rassemblements pour la même cause avaient eu lieu dans plusieurs grandes villes d’Europe vendredi dernier, notamment à Genève.

Un immense mandala, fait de végétaux, ornait la place des Nations. L’idée vient de Rita, une artiste qui est à l’origine non seulement de cette œuvre symbolique, mais aussi de la manifestation dans son ensemble. «Je ne supportais plus de voir toutes ces images qui circulaient», dit-elle. Choquée par la situation en Amazonie, elle a contacté différentes organisations pour leur proposer son idée. C’était jeudi dernier. N’ayant jamais organisé d’événement de ce type, elle a appris qu’il fallait obtenir l’aval des autorités. Elle a donc elle-même fait les démarches et obtenu l’autorisation.

De nombreuses associations étaient présentes. On peut citer principalement des collectifs de mobilisation pour le climat, comme Breakfree ou Alternatiba, et des groupes brésiliens qui soutiennent les autochtones, comme Grito et Lula Livre.

Plus de 400 personnes ont donc protesté mercredi devant l’ONU. L’appel aux masses s’est fait entre autres via un événement Facebook sur lequel les organisateurs, dont Rita et des militants Breakfree, écrivent que les feux servent à la production de soja, de maïs ou encore de viande de bœuf. Sur place, les divers intervenants rappellent que la forêt amazonienne est garante de la qualité de l’air du monde entier, et que les incendies poussent les indigènes hors de leurs terres.

Depuis vendredi dernier, la situation est restée critique, mais elle a quelque peu changé. Alors que le gouvernement brésilien avait refusé lundi les 20 millions de dollars d’aide proposés par les pays du G7, il s’est finalement dit «ouvert» à une aide financière le lendemain. En effet, malgré l’intervention de l’armée brésilienne, les incendies continuent de progresser. De plus, c’est justement vendredi que l’AELE (dont fait partie la Suisse) et le Mercosur (dont fait partie le Brésil) ont conclu un accord de libre-échange. La ratification est prévue pour 2021. «Il est encore temps de dire stop», commente Guillaume, l’un des organisateurs.

Toutes les associations présentes s’étaient mises d’accord sur les revendications, parmi lesquelles on peut citer la dénonciation de l’accord de libre-échange, le boycott des produits de l’agro-industrie brésilienne, la régulation des grandes compagnies transnationales et le soutien aux peuples autochtones d’Amazonie.