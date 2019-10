Quartier de la Servette: de nouveaux immeubles vont être expertisés

Par précaution, la Ville de Genève a pris l’initiative de conduire une expertise dans les immeubles qu’elle possède juste en face des numéros 89, 91 et 93 de la rue de la Servette, dont l'évacuation est en cours. Pour quel motif? Tout simplement parce que ce pâté de bâtiments a été construit, dans les années 60, par les mêmes architectes que la barre d’immeubles qui, selon l’ingénieur Guscetti, menace de s’effondrer «dans cinq minutes ou cinquante ans».

Cet impressionnant complexe regroupe 9 allées, situées sur quatre rues différentes: 100, rue de la Servette; 4, 6 et 8, rue Hoffmann; 39, 41, 43 et 45, rue Schaub et 3, rue des Asters.

Pour la Ville de Genève, il s’agit à ce stade de l’application du principe de précaution. «Dès que nous avons pris connaissance des problèmes signalés par les propriétaires d’en face, nous avons lancé une expertise pour ce pâté de bâtiments, car nous savons qu’ils ont été construits par les mêmes architectes», résume Isabelle Charollais, codirectrice du Département des constructions et de l’aménagement de la Ville de Genève. Le complexe dit «des Asters», dominé par un immeuble de onze étages, regroupe 280 appartements, une salle polyvalente, un centre médico-social, une crèche, un centre de loisirs. Il abrite aussi une caserne de pompiers. Sa construction s’est déroulée entre 1966 et 1968. Elle est donc postérieure à celle de l’immeuble d’en face qui pose problème, édifié entre 1961 et 1964. Isabelle Charollais ajoute que la Ville va aussi lancer une expertise sommaire pour vérifier la stabilité du 87, rue de la Servette, si des problèmes survenaient dans l’immeuble 89, qui est contigu. Cette expertise sera menée dès que celle des immeubles des Asters sera finalisée. Mais ce bâtiment a été construit par un autre architecte. «Il n’y a donc pas lieu d’avoir les mêmes inquiétudes», ajoute la codirectrice.