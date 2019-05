Les habitants vont façonner le futur parc de la Jonction

«Ce sera le plus bel endroit de la ville. Les Genevois y viendront et ce sera aussi un lieu de visite prisé des touristes.» David Simonnin fait partie de ceux qui se battent pour créer un parc à la pointe de la Jonction. Leur ténacité a payé. Car non seulement un coin de verdure sera aménagé, mais il sera façonné par les habitants et les usagers eux-mêmes, en collaboration avec des architectes.

La Ville a en effet choisi une procédure tout à fait inhabituelle. En général, pour un tel projet, on organise un concours d’architecture, on fait voter des crédits et, durant tout ce processus, rien ne se passe sur le site. Pour la pointe de la Jonction, il en ira tout autrement. Six associations, réunies dans le Forum de la Jonction* et qui se sont mobilisées pour ce parc, vont façonner le futur parc avec un groupe de mandataires piloté par un architecte.

Une démarche participative

«Nous avons opté pour une démarche très participative, explique Olivier Morand, le co-chef du Service de l’aménagement, du génie civil et de la mobilité en Ville de Genève. Dans ce processus, la Ville accompagnera le projet en procédant aux éventuels arbitrages et se chargera d’obtenir les crédits.»

Mais pas question d’attendre le résultat de cette cogitation pour profiter du futur parc. Dès la fin de l’année, les TPG vont quitter les lieux. «Le site sera alors ouvert au public dès qu’il sera disponible, poursuit Olivier Morand. Nous voulons d’emblée le faire vivre. Son utilisation permettra de bien identifier les éléments que nous pourrons conserver par la suite, qu’il s’agisse du patrimoine bâti, naturel ou industriel. L’idée est de s’appuyer sur cet héritage pour l’aménagement futur. Quelques petits travaux pourront être faits, comme enlever un peu de bitume.»

Période transitoire

On profitera aussi de cette période transitoire pour organiser des événements, histoire de mieux comprendre comment le site peut fonctionner. Il est aussi prévu que la Ville acquière le terrain, aux mains de l’État.

La période intermédiaire devrait durer deux à trois ans, le temps de la conception du projet. Pas question d’y faire un parc fastueux ou très léché. «Nous envisageons plutôt un projet économe en moyens», assure Olivier Morand. L’aménagement total devrait coûter environ 7 millions de francs. C’est la présence d’associations très motivées qui semble avoir convaincu la Ville d’opter pour cette démarche participative.

Le Forum de la Jonction travaillera avec le bureau genevois d’architecture Léopold Bianchini, qui a été désigné à la suite d’un appel d’offres à deux tours. Son équipe comprend un paysagiste, un ingénieur hydrique, des animateurs culturels et même un acousticien. Une idée bienvenue.

* Le Forum de la Jonction comprend l’Association des habitants de la Jonction, la Maison de quartier, l’ARVe (Association pour la reconversion vivante des espaces), l’Association Écoquartier, les artistes de Kugler et le Canoé-club

(TDG)