Les Grottes se mobilisent pour les travailleuses de l’économie domestique

Sur la place des Grottes, près de 200 personnes ont répondu à l’invitation de plusieurs collectifs et de syndicats. On distribue des autocollants violets avec le logo de la grève du 14 juin, on se fait maquiller. «Travailleuses précarisées en lutte», annonce une banderolle attachée à la fontaine.

«Aujourd’hui, on se mobilse pour les femmes qui travaillent dans l’économie domestique», explique Mirella Falco, secrétaire syndicale du SIT. Elle poursuit: «Ce sont des personnes qui ne peuvent pas participer à la grève car elles ne sont pas protégées et risquent de perdre leur travail en s’absentant.»

Aussi, ces derniers samedis, leur jour de congé, elles se sont réunies pour confectionner des silhouettes à l’aide de pancartes et de balais, que des «femmes solidaires» portent aujourd’hui. En leur absence, elles les représentent.

L’action commence. Sur ces pancartes: des expériences, des noms, des parcours de vie. Réunies en cercle, ces marraines s’avancent, l’une après l’autre pour lire le témoignage d’une femme.

«Nous avons droit à un salaire digne et à une assurance perte de gains», lance une marraine. «Je me lève chaque nuit pour vos parents et vos proches pour 12 francs de l’heure», dit une autre femme. «52 ans, employée de maison, 2 enfants. Salaire: 800 francs suisses par mois. J’ai peur pour mon permis de travail», déclare encore une autre porteuse de silhouette.

Près de 8000 femmes travaillent dans l’économie domestique à Genève. Nombre d’entre elles sont sans-papiers.

L’action se conclut au son des «les femmes, la vie, la liberté» scandés par la foule, avec enthousiasme et conviction. Certaines femmes effectuent mêmes quelques pas de danse avec des balais avec la musique de «Mission impossible» en arrière-fond. Applaudissements nourris.

Un cortège se forme pour rejoindre désormais la place de la navigation, aux Pâquis. (TDG)