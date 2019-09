Les Genevois ovationnent les stars de la Laver Cup

Mercredi à midi, plus de 1500 fans ont fait le déplacement jusqu’au Palais Eynard afin d’accueillir les stars de la Laver Cup. Si les héros de cet événement étaient incontestablement Roger Federer et Rafael Nadal, la foule s’est laissée charmer par le casting de rêve de ce tournoi.

«Je suis évidemment venue pour Roger, mais c’est aussi sympa de pouvoir voir toutes ces légendes du tennis», glisse Maria. À quelques mètres de là, Ester et ses enfants Rubial et Gonzalo avaient fait le déplacement pour admirer leur héros national, Rafael Nadal. Agglutinés derrière des vaubans installés sur le parvis du Palais, les fans de tous horizons ont acclamé les joueurs.

C'est d'abord l’équipe «Monde», constituée de John Isner, Milos Raonic, Taylor Fritz, Nick Kyrgios, Denis Shapovalov, Jack Sock et Jordon Thompson, qui a fait son entrée sur les pas de son capitaine et de son vice-capitaine, John et Patrick McEnroe.

Les membres de l’équipe européenne sont arrivés peu après sous les regards admiratifs de jeunes joueurs genevois. En tête, Roger Federer et son ami Rafael Nadal, suivis par le capitaine de l’équipe Björn Borg, Dominic Thiem, Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas, Fabio Fognini et Roberto Bautista.

En charge des Sports, le Conseiller administratif Sami Kanaan et le conseiller d’État Thierry Apothéloz ont accueilli les joueurs, soulignant l’importance de la tenue de cet événement. «Je suis ému d’être entouré d’autant de stars. Genève peut être fière», a lancé le premier. «Cet événement doit apporter le goût de l’effort et le goût du rêve», a souligné le second.

Peu avant de rejoindre leurs fans au parc des Bastions, les stars de la Laver Cup avaient pris la pose et fait un selfie devant le Jet d'eau, sur le quai Wilson.

Mardi après-midi, le Bâlois s'est entraîné au Tennis Club de Genève, aux Eaux-Vives (images ci-dessous), pour la plus grande joie des invités de la compagnie Netjets, organisatrice de l'événement, et des membres du club venus voir le Maître taper la balle et surtout signer quelques autographes.

Ce jeudi, les fans de tennis pourront se rendre à Palexpo pour assister aux entraînements des deux équipes qui s'affronteront dès vendredi pour remporter la 3e édition de la Laver Cup. Plus de 2000 élèves genevois issus de 40 établissements du primaire, du Cycle ainsi que des enfants de la Fondation Clair-Bois assisteront également à cet entraînement.