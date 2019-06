Les Genevois ont testé et déjà adopté leur plage

Il aura fallu attendre dix ans, mais cette fois, elle est là et vous tend les bras. Inaugurée officiellement vendredi, la plage des Eaux-Vives a accueilli ses premiers «clients» samedi et dimanche. Et ils ont été des milliers à découvrir les lieux, preuve que cette infrastructure répond non seulement à un besoin mais aussi à une grosse envie.

Très compréhensif, le ciel avait décidé de mettre le cap sur le beau dès dimanche, puis de passer à la vitesse supérieure à partir de lundi. Autant dire que la baignade va rapidement devenir une affaire de survie.

Idéal pour les familles

Dimanche, la plage a attiré de plus en plus de monde au fil de la journée alors que la température de l’air, et un peu de l’eau, montait. En milieu d’après-midi, il devait bien y avoir entre 3000 et 4000 personnes venues goûter au plaisir de vivre à Genève-les-Bains.

François, qui habite les Eaux-Vives, est ici en voisin avec femme et enfants pour expérimenter les lieux: «C’est vraiment un bel endroit pour les familles. Cela va nous permettre d’aller plus souvent nous baigner dans le lac avec les enfants car il y a vraiment trop de monde sur les plages un peu plus loin en amont sur la rive gauche.»

En cette fin de matinée, il y a effectivement beaucoup de familles qui lézardent sur les galets ou font trempette. Plus tard dans l'après-midi, la foule se diversifiera davantage. Relativement inhabituel à Genève, il y a peu d’agressions sonores (la musique est interdite) et on n’entend quasi pas le trafic sur le quai Gustave-Ador. Ce qu’on entend? Les rires des enfants et le clapotis des vagues. Un luxe!

Quelques petits bémols

Si toutes les personnes interrogées sont enchantées par la mise à disposition de ce nouveau lieu de détente, des baigneuses ont jugé les galets un peu gros pour être indolores lorsque l'on s'étend sur la plage. Réponse de l'Etat: pour ce type de matériau, leur taille est la plus petite à disposition; et il n'était pas possible de mettre du sable car il aurait été emporté rapidement dans le lac. Pour les plus sensibles, la pelouse sera heureusement accessible à partir du 15 juillet.

L'autre crainte principale est le manque d'ombre. Si les parasols sont autorisés sur la plage de galets, ils ne le seront pas sur la pelouse en raison du système d'irrigation souterrain. Et comme peu d'arbres ont été plantés dans cet espace, il pourrait vite faire trop chaud dans cet espace.

Ce ne sont toutefois là que des détails par rapport aux avantages du lieu. «Ici, on ne se sent plus à Genève, mais quelque part en vacances», commente Cordile, une jeune Thônésienne. «Depuis le temps qu'on entendait parler de l'amélioration des bords du lac, nous avons voulu voir le résultat, conclut Annick. C'est magnifique.» Gary, son mari australien approuve, regrettant uniquement de n'avoir pas pris son maillot de bain.

(TDG)