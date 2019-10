Les étourneaux occupent massivement l’actualité

Une fine neige tombe chaque nuit sur les tombes et les pelouses du cimetière des Rois. La pluie revenue a tôt fait de laver cette couche blanchâtre, réputée corrosive, glissante et remarquablement homogène. Du beau travail. On le doit aux déjections des étourneaux, perchés sur les grands arbres, squattant le parc des prestigieux allongés.

Cette volière géante compte des dizaines de milliers d’individus. Ils arrivent à la tombée de la nuit, se racontent leur journée jusqu’à 22h – le sansonnet est un grand bavard -, tout en se vidant le ventre du raisin vendangé durant la journée dans le vignoble genevois. Lequel raisin, surmaturé, favorise, c’est bien connu, le transit.

Donc, oui, il neige nuitamment sur l’écrivain Borgès et ses amis éternels. L’ornithologue passionné – on le croise beaucoup en ce moment dans le secteur – est un prévoyant. En allant au contact, il prend soin de garder son casque de cycliste sur la tête, histoire de ne pas – citation - «se faire fertiliser le chignon».

A l’heure du briefing du matin, dans le journal local jouxtant ce dortoir haut perché, on évoque ainsi, à mots choisis, le comportement grégaire de cet oiseau sachant, mieux qu’aucun autre, occuper massivement l’actualité. Bref, l’étourneau tient la vedette, assure le spectacle quotidien entre la ville et la campagne, soignant comme jamais ses figures aériennes, ses arabesques, et ceci dès le saut de la branche.

Les questions, toujours les mêmes, restent scientifiquement, sans réponse. Comment se fait-il que l’on n’observe jamais en vol le télescopage entre deux spécimens? Mystère. Certains spécialistes avancent l’hypothèse d’un leadership bien orchestré, d’un meneur d’allure qui voit tout. D’autres balaient cette hypothèse en évoquant un double phénomène d’attraction et d’alignement, fonctionnant comme des ressorts permanents. D’où le résultat, bluffant à l’œil humain, d’un déplacement rapide, cohérent, jamais accidentel.

Cette chorégraphie parfaite se vérifie durant la journée en allant se promener dans le Mandement. On y voit matin et après-midi des nuées entières plonger dans la vigne, se nourrir à la vitesse de l’éclair, avant de repartir ailleurs, au rythme des effaroucheurs acoustiques.

Le spectacle promet de durer encore quelques jours. L’étourneau n’aime pas voyager par mauvais temps. «Ce migrateur partiel, peu porté sur le long cours, rejoindra l’Espagne et le sud de l’Italie en misant sur la bonne fenêtre météo», résume Patrick Jacot, le fondateur du Centre ornithologique de réadaptation (COR) de Genthod.

D’ici au 20 octobre en tout cas, la neige va continuer à tomber sur nos tombes et sur les carrosseries des automobilistes imprévoyants qui se garent sous les platanes centenaires. L’étourneau a choisi son camp: celui des défenseurs des arbres.