Les employés de Japan Tobacco réclament un plan social décent

Après avoir accordé une grande confiance à leur entreprise, les employés de Japan Tobacco International (JTI) se rebiffent. Depuis le 2 septembre et l’annonce de la suppression de 268 postes, le climat n’a cessé de se détériorer entre la direction et le personnel de la multinationale basée à Genève. Plus de 80 personnes ont manifesté mardi devant le siège mondial de JTI, situé à Sécheron, pour dénoncer l’attitude de ses dirigeants, restés sourds aux demandes et propositions du personnel face à une restructuration affectant plus du quart des employés genevois.

Indemnités insuffisantes

Ces derniers réclament un plan social digne de ce nom. «Quatre jours après l’annonce des licenciements, la direction a présenté son plan social, qu’elle juge «juste et compétitif», explique l’un des délégués du personnel. Mais beaucoup de points n’y sont pas abordés. Par exemple, rien n’est prévu pour les personnes de 50 ans et plus ni pour les cas particuliers, alors que le marché de l’emploi est saturé à Genève et qu’il peut être stigmatisant pour un chômeur d’avoir travaillé dans l’industrie du tabac.»

Le montant des indemnités de licenciement prévues est également jugé insuffisant. «Je suis une mère célibataire, je travaille chez JTI depuis plus de dix ans et je n’aurais droit qu’à deux mois d’indemnités, en plus des trois mois de préavis légal, confie une employée licenciée. J’estime qu’on devrait recevoir un mois par année d’ancienneté. Je suis prête à me battre jusqu’au bout, jusqu’à la grève s’il le faut. Je n’ai plus rien à perdre. C’est une grande déception, nous avons tout donné pour l’entreprise. Nous nous sentons méprisés.» L’un de ses collègues juge ce plan social indécent: «On cherche à faire des économies sur le dos des personnes licenciées alors que les gros salaires restent tous en place, dénonce-t-il. Ceux qui décideraient de partir de leur propre initiative n’auraient même pas droit au plan social.» Cet employé regrette le manque de communication de la direction dans cette restructuration, qualifiée à l’interne de «transformation». «On ne nous en a jamais expliqué les raisons. Les gens ne comprennent pas pourquoi il faut délocaliser les emplois en Pologne alors que le groupe a fait des bénéfices records cette année et que les bonus des cadres ont augmenté.» Des employés recrutés récemment, et venus parfois s’installer à Genève avec leur famille depuis l’autre bout du monde, ont appris leur licenciement à peine quelques mois après leur arrivée. Certains risquent même de perdre leur permis de travail, qui était conditionné à leur emploi.

Selon le délégué du personnel, beaucoup de collaborateurs en colère n’osent pas manifester, par peur des représailles: «Certains ont un délai de congé plus long, car ils doivent assurer le transfert de compétences. Ils redoutent, s’ils s’expriment, d’être licenciés plus tôt. Quant à ceux qui restent, ils craignent pour leur avenir. Cela fait dix-huit mois que les gens vivent dans le stress, car on savait qu’il y avait une restructuration à l’étude.»

Échec de la conciliation

Suite à l’annonce des licenciements, une période de consultation s’est ouverte, afin de permettre aux représentants du personnel de faire des propositions visant à limiter la casse, comme le prévoit la loi. «Mais entre le moment où les informations nécessaires à cela ont été finalement fournies par la direction et l’échéance de cette période, il ne s’est écoulé que six jours, déplore Alessandro Pelizzari. C’est trop court.» De plus, certaines informations n’ont pas été données, comme la liste des personnes licenciées. La Chambre genevoise des relations collectives de travail (CRCT) a été saisie pour une tentative de conciliation, qui a échoué. Malgré tout, les délégués ont déposé la semaine dernière une contre-proposition au plan social de la direction. Celle-ci doit se prononcer jeudi. Puis le personnel décidera de la suite à donner à son mouvement.

«Le plan social de la direction est très en deçà des standards, tonne Alessandro Pelizzari. D’ailleurs, JTI propose des conditions plus favorables à ses employés licenciés en Allemagne. Mais ils ne s’attendaient pas à rencontrer de la résistance en Suisse, où le droit du travail est faible. JTI s’est jusque-là distinguée par sa gestion respectueuse du personnel. Ça a été la douche froide. Nous sommes en contact avec la promotion économique genevoise, qui doit être embarrassée de voir toutes ces entreprises licencier quelques mois après le vote sur la réforme fiscale RFFA.»